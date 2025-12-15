La ville de Tanger s’offre de nouveaux bus

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nouveau parc de transport urbain a été officiellement mis en service, dimanche à Tanger, ainsi que dans les communes relevant du périmètre du groupement intercommunal « Al Boughaz ».

La cérémonie d’entrée en service de ce nouveau parc de transport, composé de 280 bus dotés de systèmes embarqués modernes et innovants, a été présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, en présence du président du Conseil régional, du président de la commune de Tanger et de plusieurs responsables locaux.

Ces bus ont été acquis et équipés par la société Tanja Mobilité, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de gestion déléguée du transport public par bus.

Ce nouveau parc, acquis dans le cadre du renouvellement du transport urbain et périurbain dans le périmètre de l’Établissement de coopération intercommunale (ECI) « Al Boughaz », sera exploité par le nouveau délégataire CTM-Transdev, qui a procédé le 12 décembre à la signature du contrat d’exploitation du réseau de transport par bus avec l’ECI « Al Boughaz ».

Conclu pour une durée de dix ans, le contrat confie au nouveau délégataire la gestion de l’exploitation du réseau de transport par bus. Il accompagne une nouvelle phase de modernisation du service, orientée vers le renouvellement et la montée en capacité de la flotte, l’intégration de solutions technologiques innovantes, ainsi que le renforcement des standards de qualité, d’accessibilité, de sécurité et d’efficacité du service public.

Dans ce cadre, en plus des travaux d’aménagement du centre de maintenance et de remisage des bus, plusieurs dispositifs technologiques seront déployés, dont un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs, un système de billettique moderne, des équipements embarqués contribuant à l’amélioration de la sécurité, de l’accessibilité et du confort des usagers.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Établissement de coopération intercommunale « Al Boughaz » et maire de Tanger, Mounir Laymouri, a souligné que ce parc constitue l’aboutissement du nouveau modèle de gestion déléguée du transport urbain, précisant qu’il respecte des standards internationaux et a pour objectif principal de servir le citoyen.

Pour sa part, la directrice générale de la société « Tanja Mobilité », Houda Drissi, a déclaré à la presse que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de gestion déléguée du transport urbain, lancé par le ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la stratégie nationale de développement du transport urbain 2025-2029.

Elle a précisé que les bus mis en service aujourd’hui sont équipés de systèmes innovants, performants et de nouvelle génération, de nature à renforcer l’offre du service public, notamment grâce à des caméras de surveillance, une connexion Internet Wi-Fi et des systèmes de climatisation, afin d’assurer le confort des usagers.

De son côté, la directrice d’exploitation au sein de la même société, Rania Khalid, a affirmé que ce nouveau parc est doté d’équipements avancés, prenant en compte la facilitation de l’accès pour les personnes à besoins spécifiques, ainsi que d’un système de billettique moderne, soulignant que le contrat signé entre la société et le nouveau délégataire prévoit l’aménagement d’un centre de maintenance et de remisage de ces bus.

Cette transition entre les exploitants s’inscrira dans une logique de continuité du service public assurant la stabilité de l’exploitation et la qualité du service rendu aux usagers.

Elle marque l’ouverture d’un nouveau cycle pour le transport public par bus. Une nouvelle exploitation prend aujourd’hui la responsabilité du réseau pour les dix prochaines années, avec l’ambition de consolider les acquis et d’élever les standards de qualité de service.

À travers ce nouveau contrat, l’ECI Al Boughaz, Tanja Mobilité et le nouvel exploitant réaffirment leur engagement commun en faveur d’un transport public modernisé, fiable, accessible et adapté aux besoins des usagers, dans le respect des principes du service public et des exigences de bonne gouvernance.

S.L