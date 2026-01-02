Marrakech: effondrement d’un immeuble en construction (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Un immeuble de cinq étages en construction s’est entièrement effondré aux premières heures de ce jeudi, dans le quartier de l’Hivernage, sans faire de blessés ni de morts, ont indiqué les autorités locales de la préfecture de Marrakech.

L’incident a provoqué également l’effondrement partiel du bâtiment adjacent à l’immeuble, précise-t-on de même source.

Après avoir été alertées de l’existence de fissures dans l’immeuble en question, les autorités locales et sécuritaires étaient intervenues, dans la nuit du mercredi 31 décembre, pour évacuer cet édifice ainsi que les magasins et les bâtiments avoisinants et sécuriser leur perimètre, rappelle-t-on.

Une enquête a été ouverte à ce sujet par les autorités concernées, sous la supervision du parquet compétent, alors que les parties compétentes ont entamé les démarches administratives et techniques en vigueur afin d’élucider les circonstances de cet incident et établir les responsabilités, après l’achèvement de toutes les procédures, conformément aux lois en vigueur.