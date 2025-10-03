La terre a tremblé dans la province de Larache

Dans les premières heures de ce vendredi, une secousse tellurique d’une magnitude de 3,3 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée dans la commune d’El Ouatia, province de Larache.

Contactée par Le Site info, Nasser Jebbour, le directeur de l’Institut national de géophysique, a indiqué que cette secousse a été signalée à 3h22 et a été ressentie par plusieurs habitants de la région.

Le spécialiste a toutefois tenu à rassurer la population, soulignant que la secousse était légère et n’a pas causé de dégâts.

À noter que plusieurs villes marocaines connaissent actuellement une activité sismique normale, avec l’enregistrement de secousses légères de temps à autre.

N.M.