Météo Maroc : fortes pluies et rafales de vent, vendredi et samedi dans ces villes
De fortes pluies, des chutes de neige et de fortes rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, de fortes pluies principalement sur les reliefs (80 à 120mm) sont attendues, du vendredi à 17h00 au samedi à 23h00, dans les provinces d’Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.
De même, de pluies fortes (30-45 mm) seront enregistrées, du vendredi à 17h00 au samedi à 18h00, dans les provinces de Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Chtouka Ait Baha, Inezegane, Ait Melloul, Tiznit, Chichaoua, Al Haouz et Youssoufia, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques variant entre 25 et 35 mm, concernera samedi, de 00h00 à 10h00, les provinces de Rehamna, Settat et Marrakech.
Par ailleurs, des chutes de neige au-delà de 1.600 mètres d’altitude (20-50 cm), toucheront du vendredi à 21h00 au samedi à 18h00, les provinces de Midelt, Tinghir, Azilal, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua.
Egalement, de fortes rafales de vent allant de 95 à 105 km/h, seront prévues vendredi de 11h30 au samedi à 12h00 dans les provinces d’Al Haouz et Chichaoua, de 90 à 100 km/h dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Safi, Essaouira, Midelt et Azilal et de 75 à 90 km/h à Youssoufia, Figuig, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Agadir Ida Outanane, Taroudant, Boulemane, Guercif et Berkane.
Enfin, de fortes rafales de vents (75 à 90 km/h) seront attendues du vendredi à 21h00 au samedi à 06h00 dans les provinces de Rabat, Skhirate-Témara, Nouaceur, Casablanca, Médiouna, Berrechid, Mohammédia, Benslimane et Settat, et samedi de 12h00 à 20h00 dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Safi, Essaouira, Chichaoua, Berrechid, Al Haouz, Figuig et Ouarzazate, conclut le bulletin d’alerte.