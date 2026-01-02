Intempéries : le ministère de l’Intérieur appelle les citoyens à la plus grande prudence

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Intérieur a appelé, vendredi, l’ensemble des citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence et à prendre toutes les mesures préventives et les précautions nécessaires, à la suite des bulletins d’alerte actualisés émis par la Direction générale de la météorologie prévoyant de fortes perturbations météorologiques au cours des prochains jours dans plusieurs régions du Royaume.

Dans un communiqué, le ministère exhorte les citoyens à s’abstenir notamment de traverser les tronçons routiers susceptibles d’être submergés, ainsi que les oueds et zones basses pouvant connaître des crues ou des écoulements soudains.

Il appelle également à éviter tout comportement imprudent pouvant mettre en danger la sécurité physique des personnes, d’autrui ou des biens, insistant sur la nécessité de respecter scrupuleusement les consignes et directives des autorités publiques et des équipes d’intervention compétentes.

Le ministère recommande, en outre, de reporter les déplacements et voyages non indispensables, en particulier dans les régions concernées par ces perturbations météorologiques.

Sur le plan opérationnel, le ministère de l’Intérieur souligne que les autorités locales, en étroite coordination avec l’ensemble des services et secteurs concernés, ont pris une série de mesures anticipatives et préventives pour faire face aux éventuels effets de ces intempéries.

Ces mesures comprennent notamment des interventions de terrain préventives portant sur le curage et l’entretien des réseaux et canalisations d’assainissement, le nettoyage des cours d’eau et des tronçons sensibles, le traitement des points noirs exposés à l’accumulation des eaux, ainsi que la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires, relève le communiqué.

L’ensemble des dispositifs disponibles a été placé en état de préparation maximale afin d’assurer une intervention rapide, de fournir assistance et soutien chaque fois que de besoin et de préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Tout en réitérant son appel à la responsabilité et à l’engagement positif de tous les citoyens, le ministère de l’Intérieur souligne l’importance du strict respect des consignes et des directives émanant des autorités compétentes, afin de limiter tout risque et de garantir la sécurité de l’ensemble de la population.