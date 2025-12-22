La terre a tremblé dans la province d’Azilal: ce que l’on sait

La province d’Azilal, précisément la région d’Anergui, a enregistré, aux premières heures de ce lundi matin, une secousse tellurique d’une magnitude de 2,5 degrés sur l’échelle de Richter.

À ce sujet, Nacer Jebbour, le directeur de l’Institut national de géophysique, a indiqué dans une déclaration à Le Site info que la secousse enregistrée dans la province d’Azilal était légère.

Cette secousse s’inscrit dans le cadre de l’activité sismique que connaissent certaines régions du Maroc de temps à autre, a-t-il tenu à rassurer.

K.Z.