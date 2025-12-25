La terre a tremblé ce jeudi à Meknès

La ville de Meknès, plus précisément la commune Aïn Karma Oued Romane, a enregistré ce jeudi une secousse tellurique d’une magnitude de 2,7 degrés sur l’échelle de Richter.

Une autre secousse a également été enregistrée dans la même zone, à 23h00, avec une magnitude de 4,1 degrés sur l’échelle de Richter.

À ce propos, Nacer Jebbour, directeur de l’Institut national de géophysique, a indiqué dans une déclaration à Le Site info que les secousses enregistrées à Meknès ont été ressenties par certains habitants. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’activité sismique que connaissent, de temps à autre, certaines régions du Maroc.

H.M.