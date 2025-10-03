Salon du Cheval d’El Jadida : le cheval, compagnon respecté et valorisé par la Garde Royale

Par LeSiteinfo avec MAP

Bien plus qu’un partenaire de travail ou un symbole de prestige, la Garde Royale considère le cheval comme un être vivant ayant des besoins physiques, émotionnels et sociaux auxquels elle répond avec le plus grand soin.

Axe majeur de l’exposition de la Garde Royale à la 16ᵉ édition du Salon du Cheval d’El Jadida, le bien-être équin au sein de la Garde Royale s’affirme comme un véritable art conjuguant rigueur militaire et profonde sensibilité envers l’animal.

À travers les documents, les photos et les objets exposés, les visiteurs découvrent que chaque monture bénéficie d’un suivi attentif assuré par des professionnels formés aux meilleures pratiques, ainsi que d’écuries aménagées pour garantir confort, sécurité et un environnement apaisant.

Ce savoir-faire englobe également l’attention portée à l’équilibre psychologique de l’animal. Des moments de repos, de détente et d’interaction positive avec cavaliers et soigneurs sont intégrés au quotidien pour renforcer la confiance mutuelle et préserver la motivation du cheval, peut-on lire dans les documents mis à la disposition du public.

« Le concept du bien-être équin au sein de la Garde Royale est très respecté », a relevé le Colonel Mohamed Rhazali, responsable du stand de la Garde Royale au Salon du Cheval, affirmant que toutes les normes internationales dans ce domaine sont scrupuleusement appliquées afin d’assurer un bien-être optimal aux chevaux.

Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que cette exposition vise à mettre en lumière les efforts déployés par la Garde Royale pour développer des infrastructures modernes et bien équipées assurant le bien-être des chevaux, tout en garantissant la formation et la qualification de ses cavaliers.

Le Colonel Rhazali a souligné qu’en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale participe à cette édition du Salon du cheval d’El Jadida avec un stand d’exposition intitulé « La Garde Royale, un modèle de bien-être équin et de préservation des traditions équestres » qui met également en lumière les dimensions historiques de la Garde Royale et retrace son évolution et sa chronologie à travers le temps.

Cette participation souligne également le rôle de la cavalerie de la Garde Royale lors des cérémonies officielles, nationales et religieuses, ainsi que lors de l’accueil des chefs d’État des pays amis et frères, a-t-il ajouté.

L’exposition de la Garde Royale aborde par ailleurs des thématiques telles que « La Garde Royale et le développement des infrastructures équestres » et « Nos souverains et le cheval : une sollicitude royale séculaire ».

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon du Cheval d’El Jadida, dont la 16ᵉ édition se tient jusqu’au 5 octobre, est devenu, au fil des années, un espace d’échanges et de dialogue entre les différents acteurs du monde équin et une vitrine pour les régions du Maroc, leur permettant de mettre en valeur leurs spécificités et leur contribution à la sauvegarde du riche patrimoine culturel équin du Royaume.

Initiée par l’Association du Salon du Cheval, cette manifestation, qui a acquis une renommée nationale et internationale grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.