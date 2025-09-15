Salon du Cheval d’El Jadida : les préparatifs s’intensifient pour la 16ème édition

A l’approche de l’ouverture de la 16ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida, placée sous Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, prévue du 30 septembre au 05 octobre 2025 , le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Monsieur Ahmed El Bouari, en présence de M. Mhamed Atfaoui, Gouverneur de la Province d’El Jadida, accompagné du Dr. El Habib Marzak, Commissaire du Salon, ainsi que des membres de l’Association du Salon du Cheval, a effectué le 09 septembre 2025, une visite de chantier au site d’accueil du salon, situé au Parc des ExpositionsMohammed VI à El Jadida, pour s’enquérir de l’avancée des préparatifs. Cette visite a permis de faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs logistiques et techniques de l’événement.

La visite a porté sur les principales infrastructures en cours d’installation : carrières de compétitions, zones d’accueil des chevaux, espaces d’exposition, circuits visiteurs, espaces scénographiques et équipements d’animation.

Le Salon du Cheval d’El Jadida s’affirme comme l’un des rendez-vous équestres majeurs du continent. L’édition 2025, organisée sous le thème « Le bien-être du cheval, trait d’union entre les pratiques équestres », ambitionne d’ouvrir un large débat autour des conditions d’élevage, de dressage, de soins et d’utilisation du cheval dans les différentes disciplines.

À cette occasion, Monsieur El Bouari a souligné que les préparatifs avancent de manière satisfaisante, garantissant une organisation à la hauteur de cet évènement devenu incontournable pour la filière équine. Il a mis en avant le choix du thème, qui traduit la volonté de moderniser et de professionnaliser le secteur tout en valorisant ses traditions et son éthique. Il a également salué le rôle déterminant de l’Association du Salon du Cheval ainsi que la mobilisation des partenaires publics et privés pour assurer la réussite de cette manifestation.

Pour sa part, le Commissaire du Salon, Dr El Habib Marzak, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités et partenaires pour leur soutien constant. Il a rappelé que le Salon du Cheval, au-delà de son ancrage culturel et sportif, contribue activement au rayonnement international du Royaume, en accueillant chaque année des participants venus de plus de quarante pays.

Cette année encore, le Salon proposera un programme riche et diversifié : compétitions de prestige telles que le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida et le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Saut d’Obstacles, championnats de Chevaux Barbes, Arabe-Barbes et Pur-Sang Arabes.

En parallèle, des conférences animées par des experts permettront d’échanger autour des innovations, tendances et meilleures pratiques en matière d’élevage et de bien-être du cheval. Une attention particulière sera accordée au jeune public, avec des activités pédagogiques et ludiques. Enfin, des spectacles et démonstrations équestres de haut niveau, animés par des troupes marocaines et internationales, viendront enrichir l’expérience des visiteurs.