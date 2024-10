El Jadida : tour d’horizon sur le Salon du Cheval 2024 (VIDEO)

Les enfants de différentes villes trouvent dans la quinzième édition du Salon du cheval à El Jadida une occasion idéale pour découvrir le monde des chevaux et les traditions équestres marocaines.

La caméra du Site info a enregistré lors des deux premiers jours du salon, l’afflux de centaines d’enfants issus d’écoles publiques et privées, explorant l’univers du cheval.

Un enseignant accompagnant un groupe d’élèves a déclaré au Site Info que cette visite permet aux enfants de se familiariser avec le domaine équestre et la fantasia, tout en découvrant la richesse des traditions marocaines.

Il convient de noter que les activités de la quinzième édition du Salon du cheval à El Jadida ont débuté ce lundi au Centre des expositions Mohammed VI, sous le slogan « L’élevage des chevaux au Maroc… innovation et défi », avec la participation de nombreux pays et de centaines de participants locaux et internationaux, ainsi que des activités liées à tout ce qui concerne les chevaux et l’équitation.

Cette édition se distingue par la participation de nombreux artisans traditionnels de différentes villes du royaume, dans divers métiers liés principalement aux chevaux et à l’art de la fantasia.

Le Salon du cheval à El Jadida est devenu un rendez-vous annuel inscrit dans l’agenda des professionnels, institutions, coopératives et artisans traditionnels, offrant une plateforme d’échange entre les différents acteurs du secteur de l’élevage équin et contribuant à la préservation du riche patrimoine équestre.