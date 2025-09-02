El Jadida accueille la 16e édition du Salon du Cheval

Le rideau va bientôt se lever sur une nouvelle édition du Salon du Cheval d’El Jadida. À l’ombre des tribunes, sur les pistes sablonneuses du Parc des Expositions Mohammed VI d’El Jadida, la magie équestre opérera de nouveau.

Du 30 septembre au 5 octobre 2025, la ville accueillera la 16e édition du Salon du Cheval d’El Jadida, événement équestre majeur placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Organisé par l’Association du Salon du Cheval, ce rendez-vous incontournable confirme son positionnement en tant que plateforme de référence pour la promotion du patrimoine équestre marocain, la valorisation des métiers du cheval et le dialogue autour des grands enjeux de la filière équine.

Pour cette édition 2025, le thème retenu « Le bien-être du cheval, trait d’union entre les pratiques équestres », donne le ton d’une réflexion profonde et collective sur la manière d’inscrire l’évolution de la filière dans une dynamique responsable et durable. En mettant en lumière les conditions d’hébergement, d’élevage, de soins et d’utilisation du cheval, le Salon entend fédérer l’ensemble des acteurs autour d’une ambition commune : conjuguer excellence, tradition et éthique dans toutes les disciplines équestres.

Ce thème traduit également une prise de conscience croissante, à l’échelle nationale comme internationale, de l’importance de replacer le cheval au cœur des pratiques équestres. Qu’il s’agisse de compétition, de spectacle, de reproduction ou de loisirs, le bien-être équin devient un critère déterminant, aussi bien pour les professionnels que pour le grand public.

Comme chaque année, le Salon proposera une programmation variée, structurée autour de compétitions équestres de haut niveau, de spectacles artistiques, de conférences thématiques et d’activités éducatives. Le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Saut d’obstacles, CSI 4*W/CSI 1*, et le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, réunissant les meilleures sorbas du Royaume, figureront parmi les moments les plus attendus. D’autres championnats mettront à l’honneur les chevaux Barbes, Arabe-Barbes et Pur-Sang Arabes, dans des présentations alliant élégance, rigueur et passion. S’inscrivant dans cette dynamique d’excellence, une grande nouveauté viendra enrichir cette édition : l’organisation pour la première fois du Concours international de modèles et allures de chevaux Pur-Sang Arabes Catégorie « A » en Title Show, une reconnaissance par les instances internationales du niveau remarquable atteint par le salon.

Au-delà des compétitions, le Salon du Cheval d’El Jadida proposera une riche programmation culturelle, scientifique et pédagogique. Des conférences animées par des experts marocains et internationaux aborderont des sujets en relation. Une journée économique organisée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), viendra enrichir les échanges et les perspectives. Ces rencontres permettront aux professionnels de découvrir les dernières avancées en matière de technologies, de gestion durable et de partenariats internationaux.

Le public sera pleinement au cœur de l’expérience immersive proposée par le Salon, avec cette édition qui innove en présentant, pour la première fois, trois soirées de spectacles inédits venant sublimer l’événement. Tout au long de la semaine, les visiteurs auront l’occasion d’assister à des spectacles équestres de grande qualité, réunissant troupes marocaines et internationales dans une mise en scène à la fois riche et captivante. L’édition 2025 se distingue par une programmation artistique riche, mêlant rigueur technique, virtuosité et sensibilité. Au cœur de cette édition, une première historique, les chevaux du Haras de Szilvásvárad, joyau hongrois de l’élevage équin, fouleront pour la toute première fois le sable d’Afrique. Le cavalier italien qui murmurait aux oreilles des chevaux, Bartolo Messina, enchantera le public avec un dressage en liberté émouvant et le lien invisible qui l’unit à ses chevaux. L’émotion sera aussi au rendez-vous avec le tandem artistique charismatique Kevin Ferreira et Jérôme Sefer, qui mêle voltige contemporaine et dressage d’école avec une sensibilité rare. Autre point d’orgue : la performance de Christophe et Max Hasta Luego, père et fils, qui perpétuent une tradition familiale à travers un numéro impressionnant de postes hongrois, exécuté avec précision et intensité. Les grandes institutions équestres marocaines seront également à l’honneur. La cavalerie de Gendarmerie Royale, la cavalerie de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et l’Académie des Arts Équestres de la SOREC proposeront des démonstrations combinant précision militaire, rigueur technique et enracinement culturel.

Parallèlement, un espace entièrement pensé pour les enfants offrira aux plus jeunes une découverte ludique et immersive du monde équestre. Ateliers pédagogiques, animations interactives, démonstrations encadrées et initiations à la relation avec le cheval seront au programme, dans un cadre sécurisé, stimulant et propice à l’éveil.

Le Salon du Cheval d’El Jadida accorde une attention particulière à la représentation des différentes régions du Maroc, affirmant ainsi son engagement au service de la préservation et de la valorisation de l’héritage équestre du Royaume. Un espace dédié, le Stand des Régions, illustre cette ambition. Ce stand est conçu et animé par les parties prenantes régionales elles-mêmes. Il offre une plateforme de mise en valeur du riche patrimoine culturel lié au cheval et aux traditions équestres propres à chaque région. Les visiteurs peuvent y découvrir une diversité de produits traditionnels : tenues, selles, brides, étriers et autres équipements équestres, véritables témoins d’un artisanat authentique et du savoir-faire marocain.

Le Salon proposera également un espace professionnel, où seront représentés les différents maillons de la filière équine : artisans selliers, fabricants d’équipements, éleveurs, coopératives, centres de soins, nutritionnistes, startups innovantes… Ce pôle servira de levier à la fois économique et relationnel, favorisant les échanges entre professionnels, les rencontres B2B et la découverte de solutions techniques adaptées aux besoins du secteur.

Porté depuis sa création en 2008 par l’Association du Salon du Cheval, sous la présidence de Charif Moulay Abdallah Alaoui, l’événement ne cesse de renforcer son rayonnement national et international. En 16 éditions, il s’est imposé comme un acteur structurant du développement de la filière équine au Maroc, tout en contribuant activement à la préservation du patrimoine culturel et des traditions équestres du Royaume.

Rendez-vous est donc donné, du 30 septembre au 5 octobre prochains. Pendant six jours, El Jadida redeviendra le théâtre d’un rendez-vous unique où le cheval, au-delà des disciplines, des métiers ou des cultures, s’imposera comme un trait d’union entre les générations, les savoirs et les engagements.

À propos de l’Association du Salon du Cheval:

Créée le 20 mai 2008 sur Hautes Instructions Royales, l’Association du Salon du Cheval est régie par les dispositions du Dahir N°1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété par le Dahir portant loi N°1-73-288 du 6 Rabie I 1393 (14 avril 1973). Elle a été reconnue d’utilité publique en 2010 par le décret N°2-10-505 et est présidée par Charif Moulay Abdallah Alaoui.

Elle a pour missions :