Trois morts et des centaines de blessés : Akhannouch regrette l’escalade des violences

Par LeSiteinfo avec MAP

Trois personnes ont trouvé la mort dans les actes de violence et de vandalisme perpétrés, mercredi à Leqliaa relevant de la préfecture d’Inezgane-Ait-Melloul, où un groupe d’individus a tenté de s’emparer de munitions, de matériels et d’armes de service dans un poste de la Gendarmerie Royale, a indiqué le Porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi.

Dans une déclaration à la presse jeudi, El Khalfi a souligné que les actes de violence et de vandalisme survenus mercredi dans nombre de régions du Royaume » ont malheureusement pris, dans certaines zones séparées, des tournures plus graves voire plus dangereuses, suite à l’implication de fauteurs de troubles dans des attaques, menées à l’aide d’armes blanches et la prise d’assaut des bâtiments propriété de l’État et des locaux des services de sécurité, à l’instar de ce qui s’est passé à Leqliaa relevant de la préfecture d’Inezgane-Ait-Melloul, où un groupe d’individus a tenté de s’emparer de munitions, de matériels et d’armes de service mis à la disposition de ces services, ce qui a contraint les éléments de la Gendarmerie Royale, dans le cadre de la légitime défense, à faire usage de leurs armes de service, causant trois morts.

Les autorités publiques demeurent engagées à accomplir leurs missions conformément au principe de la responsabilité institutionnelle et aux dispositions constitutionnelles et juridiques, tout en veillant à la préservation de l’ordre public et à la garantie de l’exercice des droits et libertés dans son cadre légal.