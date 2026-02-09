Nouveau bureau politique du RNI : les premières nominations dévoilées

Le Bureau politique du Rassemblement National des Indépendants (RNI) s’est réuni ce samedi 7 février 2026 à El Jadida, sous la présidence de Mohamed Chouki, juste après le Congrès national extraordinaire.

Cette première rencontre avait pour objectif d’évaluer le déroulement du congrès et de discuter de plusieurs questions organisationnelles.

À cette occasion, les membres ont félicité le nouveau président pour son élection, tout en rendant un hommage appuyé à son prédécesseur, Aziz Akhannouch. Son bilan a été salué pour avoir consolidé les bases structurelles du parti et renforcé sa réactivité face aux besoins des citoyens.

Le Bureau politique a salué le succès du congrès, le qualifiant de moment de maturité institutionnelle et de preuve de la solidité structurelle du parti. L’accent a été mis sur la nécessité de consolider les acquis du parti pour la nouvelle phase, intitulée « La voie du futur », qui vise à renforcer la proximité avec le citoyen et renouveler l’offre politique du RNI.

Enfin, plusieurs nominations internes ont été annoncées conformément aux dispositions des articles 36 et 43 des statuts du parti :

Younes Abchir comme directeur central du siège,

comme directeur central du siège, Hassan Filali comme trésorier,

comme trésorier, Mohammed Chafik Benkirane comme trésorier adjoint.

