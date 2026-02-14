Maroc
Météo Maroc: les hauteurs de pluies relevées en 24 heures
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) en millimètres de vendredi à midi jusqu’à samedi à la même heure :
– Ifrane : 34
– Taza-Aéroport : 29
– Fès : 19
– Chefchaouen : 13
– Sidi Slimane et Béni Mellal : 12
– Benslimane : 10
– Meknès, Khouribga et Al Hoceima : 09
– Tétouan, Tanger et Casablanca : 08
– Settat, Tanger-Port et Nouaceur : 7
– Tit Mellil et Larache : 05
– Kénitra et Mohammadia : 04
– Salé et Rabat : 03
– Benguerir, Nador, Midelt, El Jadida et Oujda : 02
– Safi, Marrakech, Essaouira et Sidi Ifni : 01
S.L