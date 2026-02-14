Maroc

Météo Maroc: les hauteurs de pluies relevées en 24 heures

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)14 février 2026 - 18:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) en millimètres de vendredi à midi jusqu’à samedi à la même heure :

– Ifrane : 34

– Taza-Aéroport : 29

– Fès : 19

– Chefchaouen : 13

– Sidi Slimane et Béni Mellal : 12

– Benslimane : 10

– Meknès, Khouribga et Al Hoceima : 09

– Tétouan, Tanger et Casablanca : 08

– Settat, Tanger-Port et Nouaceur : 7

– Tit Mellil et Larache : 05

– Kénitra et Mohammadia : 04

– Salé et Rabat : 03

– Benguerir, Nador, Midelt, El Jadida et Oujda : 02

– Safi, Marrakech, Essaouira et Sidi Ifni : 01

