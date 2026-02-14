Météo Maroc: temps stable ce dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 15 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume.

– Temps assez froid avec gelée locale la matinée sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux orientaux.

– Formations brumeuses locales sur les côtes Nord le matin et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -06/01°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 09/14°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 02/08°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur la totalité du Royaume.

– Mer agitée à forte devenant peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit, forte à très forte au nord de Tarfaya et agitée à forte au Sud.

S.L