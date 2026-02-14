Royal Air Maroc renforce ses liaisons vers l’Espagne et consolide le partenariat bilatéral

Par LeSiteinfo avec MAP

Le renforcement de la connectivité aérienne entre le Maroc et l’Espagne illustre la vitalité des relations de coopération et de partenariat entre les deux Royaumes, a affirmé l’ambassadeur du Maroc à Madrid, Karima Benyaich.

S’exprimant vendredi à Madrid lors de la présentation de la politique d’expansion de Royal Air Maroc en Espagne, la diplomate a souligné que le lancement par la RAM des nouvelles liaisons, dont Casablanca–Bilbao et Casablanca–Alicante, s’inscrit pleinement dans une dynamique de rapprochement et d’intégration accrue entre les deux pays.

Mme Benyaich a mis en exergue le rôle central du transport aérien, qu’elle a qualifié de « pilier essentiel » de la coopération bilatérale, en ce sens qu’il facilite les échanges, soutient la mobilité et favorise un rapprochement concret entre les sociétés marocaine et espagnole. Selon elle, le renforcement des liaisons aériennes contribue également à intensifier les flux économiques entre les deux Royaumes.

Pour l’ambassadeur, ces nouvelles dessertes sont l’illustration éloquente de l’élan positif qui caractérise la coopération bilatérale entre deux pays voisins et amis, liés par la géographie, mais surtout par une histoire partagée, des liens humains profonds et une coopération en constante diversification. Elle a rappelé que le Maroc et l’Espagne entretiennent une relation stratégique fondée sur un dialogue permanent, le respect mutuel et une vision commune de l’avenir, consolidée au fil des années dans les domaines politique, économique, culturel, touristique et humain.

L’excellence des relations bilatérales, aux plans politique, économique, culturel et humain, traduit une volonté commune de bâtir un espace de stabilité, de prospérité et de développement partagé, non seulement au bénéfice des deux pays, mais également de l’ensemble de la région, a-t-elle fait observer.

Mme Benyaich a relevé que l’Espagne est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Maroc, avec un volume d’échanges annuels dépassant 22 milliards d’euros, notant que le Maroc s’est hissé au rang de troisième partenaire commercial de l’Espagne hors Union européenne, après les États-Unis et le Royaume-Uni. « Ces chiffres témoignent de la solidité et du caractère stratégique de notre relation économique, qui ne cesse de se renforcer et de se diversifier », a-t-elle affirmé.

La diplomate a également souligné la dimension humaine singulière du partenariat bilatéral, rappelant que l’Espagne accueille la plus importante communauté marocaine à l’étranger, forte de plus d’un million d’âmes. Ces femmes et ces hommes, a-t-elle indiqué, contribuent activement au développement économique, social et culturel de leur pays d’accueil, tout en maintenant des liens étroits avec leur pays d’origine.

Mme Benyaich est par ailleurs revenue sur la dynamique positive imprimée ces dernières années aux relations bilatérales, notamment à la suite de la visite à Rabat, en avril 2022, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette visite, a-t-elle rappelé, a marqué l’ouverture d’une nouvelle étape fondée sur le dialogue permanent et le respect mutuel, adossée à une feuille de route ambitieuse couvrant l’ensemble des secteurs stratégiques.

Elle a également évoqué la XIIIᵉ Réunion de haut niveau, tenue à Madrid le 4 décembre 2025, coprésidée par les chefs de gouvernement des deux pays, en présence de nombreux ministres et chefs d’entreprise. Cette rencontre a réaffirmé, selon elle, l’engagement commun en faveur d’un partenariat moderne, évolutif, stratégique et innovant.