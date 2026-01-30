Maroc-France : Akhannouch relance le Forum interparlementaire

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu ce jeudi 29 janvier 2026 la présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Cette rencontre de haut niveau marque le lancement officiel de la 5ᵉ session du Forum interparlementaire Maroc–France et consacre le retour à une relation politique pleinement apaisée entre Rabat et Paris.

La scène est forte et symbolique. Au Palais des Hôtes de Rabat, les deux plus hautes autorités du Parlement français ont été accueillies conjointement par le Chef du gouvernement marocain, illustrant la volonté partagée d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les deux pays. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher conduisent une délégation transpartisane de 16 parlementaires, reflet d’un large consensus politique français en faveur du rapprochement avec le Royaume.

Le retour d’un Forum stratégique

Mis en veille pendant près de sept ans, le Forum interparlementaire Maroc–France reprend aujourd’hui toute sa place dans l’architecture du dialogue bilatéral. Pour les autorités marocaines, cette relance dépasse le cadre protocolaire et s’inscrit dans la continuité du « partenariat d’exception renforcé » impulsé par SM le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron.

Selon des sources proches du Chef du gouvernement, cette nouvelle session ouvre « une phase de concrétisation » autour de dossiers structurants. Les échanges ont porté notamment sur la transition énergétique, la sécurité dans l’espace sahélo-saharien et la question de la mobilité humaine, désormais abordée sous l’angle d’une coopération pragmatique et concertée.

Une confiance politique réaffirmée

La tonalité des discussions a été marquée par une confiance retrouvée. Yaël Braun-Pivet a souligné l’importance d’un dialogue direct entre élus pour répondre aux défis communs de l’espace méditerranéen, saluant au passage la dynamique de réformes engagée par le Maroc.

Gérard Larcher a, pour sa part, réaffirmé la position française en faveur de la souveraineté marocaine, qualifiant le Royaume de « pôle de stabilité indispensable » et de trait d’union naturel entre l’Europe et l’Afrique.

Un agenda dense à Rabat

La visite, prévue sur 48 heures, comprend également des rencontres avec les présidents des deux chambres du Parlement marocain, Rachid Talbi Alami et Enaam Mayara, ainsi qu’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

En relançant le Forum interparlementaire, Rabat et Paris entendent ancrer durablement leur rapprochement au niveau législatif, afin que la réconciliation politique se traduise par une coopération concrète, continue et décentralisée.