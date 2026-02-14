Inondations: le plan de Larache pour assurer le retour des citoyens évacués

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités locales de la province de Larache ont annoncé, samedi, l’élaboration d’un plan opérationnel intégré visant à assurer le retour organisé, sécurisé et progressif des citoyens évacués temporairement en raison des conditions climatiques exceptionnelles qu’a connues la province.

La province de Larache a indiqué, dans un communiqué, que dans le prolongement des mesures prises pour assurer un retour ordonné et sécurisé des citoyennes et citoyens évacués temporairement après les conditions climatiques exceptionnelles qu’a connues la province, un plan opérationnel intégré a été mis en place pour organiser leur retour par étapes successives, avec l’identification des moyens de transport mobilisés, des axes sécurisés et d’un dispositif de supervision sur le terrain, de manière à garantir le bon déroulement de cette opération et la sécurité des citoyens.

Elle a précisé que l’activation de la possibilité de retour débutera à partir du 15 février au profit des habitants de quartiers, d’agglomérations et de certaines zones de la ville de Ksar El Kébir, soulignant que la décision concerne notamment le quartier Bab Al Oued – l’ancienne médina – le quartier Gharsa Benjelloun (1ère annexe administrative), ainsi que le quartier Chariâ – médina (2e annexe administrative).

La décision concerne également le quartier Assalam: groupes « D », « E » et « F », le quartier Al Hay Al Jadid: groupes « A » et « B » (3ᵉ annexe administrative), ainsi que les quartiers Annahda, Assaâda, Assalama, Al Moaskar Al Qadim, Al Massira et Adokhan (4ᵉ annexe administrative), les quartiers Al Arouba, Assalam et Al Hay Al Jadid (5ᵉ annexe administrative) et les quartiers Chorafae, Manakib et Abi Al Mahassine (6ᵉ annexe administrative).

Dans ce cadre, la province de Larache a indiqué qu’à partir de 7h00, dimanche 15 février, des trains gratuits seront mis en place au départ de la gare de Tanger-Ville à destination de Ksar El Kébir.

Des bus seront également mobilisés pour transporter gratuitement les personnes concernées depuis plusieurs points vers Ksar El Kébir, afin d’accompagner les citoyennes et citoyens, de leur fournir le soutien nécessaire et de faciliter leurs déplacements dans les meilleures conditions.

La même source a ajouté que les zones supplémentaires concernées par le retour, ainsi que le calendrier des étapes suivantes, seront communiqués ultérieurement par voie d’avis officiels et via tous les canaux disponibles, en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain.

Les autorités locales de la province de Larache exhortent les citoyennes et citoyens à ne pas revenir dans les zones non mentionnées dans ce communiqué avant la publication d’un avis officiel, et ce jusqu’à ce que le niveau des eaux atteigne un seuil garantissant un accès sécurisé et des conditions d’accueil adéquates, afin de préserver leur sécurité et d’assurer la bonne organisation des opérations.

À cet effet, des mesures organisationnelles seront mises en place sur le terrain, avec l’établissement de points de contrôle aux entrées des zones concernées par le retour des habitants, afin de s’assurer que l’accès soit réservé aux personnes ciblées et autorisées, garantissant ainsi le déroulement sûr et rigoureux de cette opération de retour.

S.L