Santé au Maroc : le ministre Tahraoui reconnaît des problèmes « chroniques et accumulés »

Amine Tahraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale, a commenté les protestations qui se tiennent depuis plusieurs jours dans plusieurs villes marocaines, et qui portent notamment sur des revendications liées aux services de la Santé au Maroc.

S’exprimant mercredi soir lors d’une réunion de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, le ministre a déclaré : « Un certain nombre de revendications sociales sont apparues chez les jeunes, mais également exprimées par d’autres catégories d’âge, parmi lesquelles figure en priorité la réforme du secteur de la santé. »

Il a ajouté que le projet de réforme globale du secteur, en cours de mise en œuvre par le gouvernement, constitue la voie pour répondre à ces attentes en garantissant un service de soins de qualité, respectueux de la dignité des patients, à tous les niveaux et dans l’ensemble des régions du Royaume.

Le responsable gouvernemental a poursuivi devant les membres de la commission : « Nous sommes tous d’accord pour dire que les problèmes du secteur sont chroniques et accumulés », relevant que le vote unanime du Parlement sur la loi-cadre traduit la consécration d’une volonté collective de l’ensemble des partis politiques de faire changer la situation actuelle.