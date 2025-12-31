Tahraoui annonce une généralisation progressive des GST à partir de 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Le modèle des Groupements sanitaires Territoriaux (GST) a donné lieu à des indicateurs préliminaires positifs à plusieurs égards, a affirmé mardi à la Chambre des conseillers, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui.

En réponse à une question orale sur “l’évaluation des performances des Groupements sanitaires territoriaux”, M. Tahraoui a expliqué que la première expérience pilote menée dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a abouti à des résultats positifs, notamment en termes de réduction des délais de gestion et de diligence dans la prise de décision au niveau régional.

De même, il a été procédé à l’adoption d’un système d’information régional unifié reliant les différents établissements de santé et permettant de suivre, de manière coordonnée, le parcours de soins du patient, a fait savoir le ministre.

Ce nouveau modèle a également permis une organisation plus claire des parcours de soins à différents niveaux de prise en charge, une gestion régionale unifiée des ressources humaines et une meilleure coordination entre les établissements de santé de la région, a-t-il poursuivi.

D’autres part, le ministre a indiqué que les GST seront généralisés selon une approche progressive et responsable, fondée sur la consolidation de l’expérience pilote, tout en tirant les enseignements pratiques à cet égard.

Dans ce sens, le ministre a fait état du lancement des travaux préparatoires pour baliser la voie à la généralisation de ce modèle, à travers la consolidation du cadre réglementaire, la clarification des voies de transition, la coordination entre les directions régionales et les hôpitaux universitaires, l’élaboration des budgets régionaux et des programmes de travail par étapes, ainsi que la mise au point d’une cartographie claire des parcours de soins selon les spécialités au sein de chaque région.

Le lancement du GST de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, conformément au calendrier prévu, a permis de confirmer et d’améliorer la méthodologie adoptée sur la base de l’expérience sur le terrain et d’élaborer un guide pratique pour encadrer la création des GST dans les autres régions, a-t-il assuré.

Le ministère, a-t-il poursuivi, entend généraliser progressivement ce modèle au cours de l’année 2026, en fonction de l’état de préparation de chaque région en termes de ressources humaines, de structures et d’organisation.

Rappelant l’engagement du ministère à poursuivre le dialogue et la concertation avec les partenaires sociaux, à toutes les étapes de la création et de la mise en œuvre, M. Tahraoui a expliqué que des consultations approfondies seront organisées avant le lancement de chaque nouveau GST en vue d’exposer les enseignements tirés de l’expérience pilote et les difficultés rencontrées, dans la perspective d’améliorer les mécanismes de mise en œuvre.