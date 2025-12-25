Fquih Ben Salah : le ministre Tehraoui lance les services du Centre hospitalier régional

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a procédé, jeudi, au lancement des services du Centre Hospitalier Régional de Fquih Ben Salah, ainsi que de 14 centres de santé dans la province d’Azilal.

Le Centre Hospitalier Régional de Fquih Ben Salah, dont le lancement a été donné en présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Mohamed Benribag, du gouverneur de la province de Fquih Ben Salah, Mohamed Karnachi, ainsi que de plusieurs élus, a été édifié sur une superficie de plus de 3 hectares, dont plus de 13.000 m² couverts, mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 553 millions de dirhams.

D’une capacité d’accueil de 250 lits, cet établissement hospitalier comprend un ensemble intégré d’installations et d’infrastructures répondant aux normes médicales les plus récentes, notamment un service d’accueil, des salles de consultations médicales, une unité de réanimation et de soins intensifs, un pôle mère-enfant, un secteur d’hospitalisation de jour, un service des urgences, un service de radiologie, un laboratoire, ainsi que d’autres dépendances administratives et sanitaires.

Dans le cadre du renforcement du dispositif de prise en charge des situations d’urgence, une ambulance médicalisée et équipée a été remise à l’hôpital par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), afin de soutenir le système de transport de santé d’urgence au niveau provincial et de consolider ses capacités logistiques.

À la même occasion, Amine Tehraoui a donné, dans la province d’Azilal, aux côtés du gouverneur de la province, Hassan Zitouni, le coup d’envoi des services du centre de santé rural de deuxième niveau « Aït Attab », ainsi que de 13 centres de santé urbains et ruraux. Il s’agit du centre de santé rural de deuxième niveau avec urgences de proximité « Ouaouizeghth », et de deux centres de santé ruraux de deuxième niveau « Tabarouch » et « Aït Tamlil ».

Le lancement a également concerné trois centres de santé ruraux de premier niveau, à savoir « Sgatt », « Tirste (Beni Hassan) » et « Aït Mazigh ». L’offre de soins a été aussi renforcée par l’ouverture de cinq dispensaires ruraux : « Ifrane », « Igmir », « Aït Taguella », « Aït Smail » et « Draa », outre le centre de santé urbain du premier niveau « Demnate Israne », le centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires, et le centre de santé urbain de premier niveau « Nouveau Quartier ».

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a indiqué que le Centre Hospitalier Régional de Fquih Ben Salah a pour objectif d’améliorer la qualité et de rapprocher les services de santé au profit de la population de la province et des zones avoisinantes, tout en contribuant à l’amélioration des indicateurs de santé au niveau régional.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services au sein de cet établissement, Amine Tehraoui a affirmé que le ministère a mobilisé des ressources humaines qualifiées, totalisant 277 professionnels de santé, dont 45 médecins (41 spécialistes), 180 infirmiers et techniciens de santé, ainsi que 51 cadres administratifs et techniques, qui veilleront à la prestation des services de santé et des soins diversifiés au profit de près de 475.000 habitants.

Parmi ces services, précise le ministre, figurent des prestations médicales générales et spécialisées, notamment en gynécologie-obstétrique, pédiatrie, néonatologie, médecine dentaire et chirurgie générale, notant que l’établissement assure également des services d’imagerie médicale, des analyses de laboratoire et biologiques, des soins hospitaliers, ainsi que des prestations de rééducation fonctionnelle.

Pour Amine Tehraoui, les centres de santé lancés dans la province d’Azilal visent à renforcer l’offre sanitaire au niveau de la province, à rapprocher les services de santé de la population, à répondre à la demande croissante en matière de soins, ainsi qu’à améliorer l’accessibilité, la qualité des prestations et les conditions d’accueil et d’orientation, soulignant que ces structures, relevant de la nouvelle génération des établissements de soins de santé primaires, offriront leurs services à 120.882 habitants.

La mise en service de ces établissements s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relatives à la réforme et à la réhabilitation du système national de santé, ainsi que dans la poursuite du programme gouvernemental de mise à niveau des établissements de soins de santé primaires, visant la modernisation et l’équipement de 1.400 centres de santé répartis sur l’ensemble des provinces du Royaume.

Il est à noter que le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a doté ces structures sanitaires d’équipements biomédicaux de haute qualité, tout en mobilisant des ressources humaines compétentes, au nombre de 85 professionnels de santé, chargés d’assurer la prestation des services médicaux et infirmiers.

Ces services permettront aux bénéficiaires d’accéder à un panier de soins diversifié comprenant notamment les consultations médicales générales, les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle, maladies respiratoires), le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, la santé scolaire, les actions de sensibilisation et d’éducation pour la santé, en plus de la veille épidémiologique et de la santé mobile.