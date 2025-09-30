Maroc : la croissance prévue à 4,5% en 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

L’économie nationale devrait afficher un taux de croissance de 4,5% en 2026, soit un niveau équivalant à celui prévu pour l’année 2025, selon le rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Ces projections reposent sur un ensemble d’hypothèses concernant l’environnement national et international, notamment un cours moyen du baril de pétrole Brent à 65 dollars, un cours du gaz butane à 500 dollars la tonne, une production céréalière à 70 millions de quintaux, un taux de change du Dollar contre le Dirham de 10,007 et un taux d’inflation à 2% ainsi qu’un accroissement de la demande étrangère adressée au Maroc (hors produits de phosphates et dérivés) à 3% en 2026, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances.

L’hypothèse retenue d’une campagne agricole moyenne devrait entraîner une accélération de la croissance de la valeur ajoutée agricole estimée à 7,9%, relève la même source, notant que la valeur ajoutée non agricole devrait poursuivre sa croissance à un rythme similaire à celui de l’année précédente, enregistrant ainsi un taux de croissance de 4% en 2026.

Toutefois, la décélération attendue de la croissance des impôts nets des subventions à 4,8% au lieu de 7% en 2025 résulterait en une moindre contribution de cet élément au PIB, souligne le rapport.

Du côté de la demande, la consommation finale apportera une contribution de l’ordre de 3,3 points de pourcentage, principalement grâce à la hausse des dépenses de consommation des ménages de 3,9%, et qui devraient donc contribuer à la croissance du PIB à hauteur de 2,3 points de pourcentage.

De son côté, la consommation des administrations publiques devrait contribuer à hauteur de 1 point de pourcentage grâce à une croissance de 5,6%. La formation brute de capital fixe devrait quant à elle contribuer à hauteur de 1,4 point de pourcentage.

La demande étrangère adressée au Maroc devrait continuer sur sa tendance haussière en 2026, avec une croissance projetée de 3%, après 2,7% en 2025 et une contraction de -0,9% en 2024. En conséquence, la croissance des exportations devrait connaître une accélération modérée pour atteindre 7,9% en 2026 après 7,1% l’année d’avant. Les importations devraient voir leur croissance en 2026 se stabiliser à un niveau proche de celui de 2025 avec un taux de 6,9% après 7%.

Et de noter que la croissance devrait être portée par les exportations qui devraient contribuer de 3,4 points de pourcentage à la croissance, contrebalancée par la croissance des importations dont la contribution serait de -3,5 points, aboutissant, ainsi, à une part quasi nulle des échanges extérieurs.

À moyen terme, la croissance de l’économie nationale devrait légèrement décélérer pour s’établir à 4,1 % en 2027 avant de se stabiliser à 4,2 % en 2028, témoignant ainsi d’une dynamique économique globalement favorable, estime le rapport.

Par ailleurs, le gouvernement poursuivra le maintien des équilibres budgétaires afin de consolider la souveraineté financière nationale et de renforcer la confiance des acteurs économiques nationaux et internationaux, en se fixant comme objectifs la réduction du déficit budgétaire à 3% du PIB en 2026, 2027 et 2028, la réduction du ratio d’endettement à 65,8% du PIB en 2026, à 64,9% du PIB en 2027 et à 64,1% du PIB en 2028.

Ledit rapport aborde dans sa première partie l’évolution récente de l’économie nationale dans le contexte international ainsi que les perspectives d’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques nationaux.

La seconde partie est consacrée à l’état de l’exécution budgétaire en termes de recettes, de dépenses et d’indicateurs d’endettement au titre de l’année 2024 et à fin juin 2025, ainsi que les projections révisées des finances publiques pour l’année en cours.

La dernière partie, quant à elle, met en relief les orientations budgétaires, fiscales et douanières et les perspectives macroéconomiques sur la période 2026-2028.