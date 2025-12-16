BAM: la croissance prévue à 5% en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La croissance économique devrait marquer une accélération notable à 5% en 2025, pour se consolider à 4,5% en moyenne au cours des deux prochaines années, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

En effet, après une augmentation de 5% en 2025, la valeur ajoutée agricole ressortirait, sous l’hypothèse d’un retour à des campagnes céréalières moyennes de 50 millions de quintaux, en hausse de 4% en 2026 et de 2% en 2027, indique BAM dans un communiqué sur la 4ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

Pour les activités non agricoles, la croissance resterait vigoureuse à la faveur en particulier de la forte dynamique de l’investissement, s’établissant à 5% cette année, à 4,8% en 2026 et à 4,5% en 2027, poursuit la même source.

Par ailleurs, la Banque centrale a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25% tout en continuant de suivre de près l’évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées.

S.L.