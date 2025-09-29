Programmation compétitive : 1337 s’offre le trophée du MCPC

Trois jours durant, on n’a entendu que le frottement des chaises, le souffle retenu des équipes et le cliquetis nerveux des claviers. Le Moroccan Collegiate Programming Contest (MCPC) a réuni, du 19 au 21 septembre 2025, la fine fleur des étudiants marocains en algorithmique pour une finale à haute intensité et une moisson de records.

72 candidatures provenant d’écoles et d’universités des quatre coins du Maroc. Au terme de la sélection, 44 équipes ont été retenues, représentant 31 institutions issues de 17 villes. Au total, 132 participants ont pris place dans les salles du UM6P College of Computing –Campus de Rabat, transformé pour l’occasion en véritable arène de la pensée logique et du code.

Les heures passent, les stratégies s’affinent. Certains trios “assurent” des points rapides pour créer une échapée, d’autres visent d’emblée les problèmes complexes qui font basculer un classement. À chaque ballon qui s’accroche, la tension grimpe d’un cran. Et lorsque le chronomètre s’arrête, le verdict consacre le travail et la constance :

Classement final

1337 EMI ENSA Oujda 1337 ENSA Agadir UM6P CC

Au-delà du podium, l’édition 2025 entre dans l’histoire : six équipes marocaines qualifiées pour l’ACPC, un record national. Le MCPC, rappelons-le, est la sélection officielle vers l’Africa and Arab Collegiate Programming Championship (ACPC) — qui se tiendra en Égypte en décembre 2026 —, lui-même tremplin vers les ICPC World Finals. Pour les équipes qualifiées, le chemin s’ouvre désormais vers la scène régionale, puis mondiale.

Plus qu’un concours, cette finale raconte un écosystème qui s’agrège et se renforce : des institutions qui investissent, des coachs souvent anciens participants et/ ou alumnis qui transmettent méthode et rigueur, et des étudiants qui apprennent à penser vite, coder juste et collaborer mieux.

Chez 1337, l’entraînement a été coordonné par le coach Jalal Maaouni, Alumni 1337 et ancien féru de la compétition, qui a accompagné les 4 équipes 1337 qui ont pris part à la compétition avec des séries de mock contests, des revues de code en peer-learning et des simulations en conditions réelles — une discipline collective qui se lit dans le tableau d’affichage final. La beauté de l’histoire est que Jalal a été également récompensé, il a été coach de l’équipe qui a atteint le sommet du podium.

« Nous avons enfin mis fin à une frustration qui nous brûlait depuis sept ans — toujours à portée, jamais entre nos mains. Dès le premier jour à 1337, nos yeux étaient rivés sur le trophée du MCPC, en sachant que les vrais résultats exigent patience et persévérance. Beaucoup nous ont qualifiés de “simple école de code” ; nos étudiants l’ont discrètement démenti — en s’acharnant, ils se sont frayé un chemin dans ce domaine complexe en partant de zéro. Nous avons construit, échoué, appris, et gardé la flamme vivante. Cette année, Al Fari9 Al Khari9 a mis un point final : les étudiants de 1337 sont profondément capables, et le trophée en est la preuve. »

— Jalal Maaouni, Coach 1337

Voix du terrain

Ibrahim Mountasser (member de l’équipe 1337 classé première au podium)

« Gagner le MCPC nous a vraiment fait du bien. Voir deux équipes de 1337 remporter l’or, c’était irréel. La dernière édition datait de 2021 : on avait fini deuxièmes, si proches… alors cette année, il fallait gagner. Au final, c’était une excellente journée. »

Repères (rappel)

72 candidatures reçues

44 équipes sélectionnées

31 institutions représentées

17 villes représentées

132 participants

6 équipes qualifiées à l’ACPC (record pour le Maroc)

Lieu : UM6P College of Computing – Rabat Campus (Rabat)

Dates : 19–21 septembre 2025

Suite : ACPC (Égypte, déc. 2026) → passerelle vers les ICPC World Finals

À propos de 1337 Coding School

1337 est une école de programmation gratuite, ouverte 24/7, membre du 42 Network, fondée en partenariat avec le Groupe OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Son modèle d’apprentissage peer-to-peer (apprentissage par les pairs) et par projets forme des développeurs immédiatement opérationnels, autonomes et collaboratifs. Les campus de Khouribga, Benguerir, Tétouan (1337 MED) et Rabat accueillent une communauté apprenante inclusive, portée par la pratique, la gamification et l’exigence.

À propos du MCPC

Le Moroccan Collegiate Programming Contest (MCPC) est la compétition nationale de programmation algorithmique qui rassemble les meilleures équipes étudiantes du pays autour d’épreuves résolues en temps limité. Le MCPC est l’épreuve qualificative officielle pour l’Africa and Arab Collegiate Programming Championship (ACPC), lui-même accès aux ICPC World Finals, la scène mondiale de référence pour la programmation compétitive universitaire.

À propos de l’UM6P

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) est une université de recherche de rang international, tournée vers l’Afrique, qui relie science, industrie et entrepreneuriat. À travers ses campus — notamment Benguerir et Rabat — l’UM6P développe un écosystème d’innovation associant laboratoires, plateformes technologiques, programme entreuprenarial et partenariats industriels, afin d’accélérer la formation de talents et l’impact scientifique et socio-économique.