Soutien social, santé, emploi : Akhannouch détaille les avancées du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement poursuit la mise en œuvre de ses projets de réforme et programmes en plaçant le développement territorial au cœur de la dynamique du « Maroc ascendant », a affirmé, samedi à Médiouna, le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

S’exprimant à l’occasion de la septième rencontre régionale du programme « Massar Al-Injazat » (parcours des réalisations), initié par le parti pour renforcer le dialogue de proximité, Akhannouch a rappelé que malgré les progrès réalisés ces dernières années, « la mission de bâtir un Maroc prospère, juste et équitable n’est pas encore achevée », et que l’action gouvernementale continue avec détermination pour concrétiser la vision royale du Maroc ascendant, garantissant justice, dignité et opportunités égales pour tous.

Le président du RNI a souligné que l’action gouvernementale s’appuie sur une vision stratégique et une méthode pragmatique, centrée sur l’écoute des réalités locales, tout en insistant sur la volonté de traduire cette vision en résultats concrets et durables, en poursuivant les grands chantiers royaux, en menant des réformes structurelles profondes et en mettant en œuvre des programmes sociaux visant à améliorer significativement le quotidien des citoyens.

Akhannouch a mis en avant les résultats obtenus au cours des dernières années, rappelant que le gouvernement a tenu ses engagements dans plusieurs domaines prioritaires. Il a ainsi fait savoir que plus de 4 millions de familles ont bénéficié d’un soutien social direct, oscillant entre 500 et 1.200 dirhams par mois, ajoutant que la généralisation de la couverture médicale a permis d’avoir un système de protection sanitaire unifié pour l’ensemble des Marocains, quelle que soit leur situation professionnelle ou sociale.

Il a également indiqué que plus de 4 millions de familles ont bénéficié d’augmentations salariales dans les secteurs public, privé et agricole, et que plus de 55.000 ménages ont pu acquérir leur logement principal grâce au programme d’aide au logement.

Par ailleurs, Aziz Akhannouch a relevé que l’économie nationale maintient une dynamique positive, avec un taux de croissance de 3,8 % en 2024, et une prévision de 4,8 % en 2025, malgré l’impact prolongé de la sécheresse sur le secteur agricole.

Cette performance, a-t-il expliqué, reflète la résilience des secteurs productifs, qui ont créé plus de 213.000 emplois, notamment dans les services, l’industrie et le bâtiment.

Pour ce qui est de la région Casablanca–Settat, Aziz Akhannouch a souligné qu’elle constitue un moteur économique majeur du Royaume, notant, toutefois, que la région fait face à des défis concrets nécessitant l’accélération du rythme de réalisation des projets structurants.

Le président du RNI a mis l’accent sur les efforts déployés en matière d’infrastructures, de mobilité, de développement urbain et d’amélioration du cadre de vie, soulignant que ces programmes contribuent à renforcer l’attractivité de la région et à créer davantage d’opportunités pour la jeunesse.

Dans une déclaration à cette occasion, Nabila Rmili, membre du bureau politique du RNI, a souligné que cette étape du programme « Massar Al-Injazat » illustre l’engagement du parti et du gouvernement à rapprocher les citoyens des projets réalisés sur le terrain.

Mme Rmili a insisté sur l’importance de renforcer la participation citoyenne et l’action collective pour assurer un développement harmonieux et inclusif de la région Casablanca–Settat, tout en rappelant que de nombreux projets structurants ont déjà été lancés dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la mobilité urbaine.

Elle a ajouté que la réussite du modèle de gouvernance locale repose sur une coordination efficace entre le gouvernement, les institutions régionales et les élus locaux, notant que quatre années d’efforts constants ont permis d’améliorer les services publics, de dynamiser les infrastructures et de renforcer la qualité de vie des habitants de la métropole.

De son côté, Yassine Oukacha, président de l’Organisation de la jeunesse du RNI pour la région Casablanca-Settat, a affirmé que l’engagement des jeunes constitue un pilier central de l’action du parti, tout en insistant sur le rôle des jeunes dans la mise en œuvre des projets et des initiatives locales, et sur leur contribution à la création d’opportunités d’emploi et de développement économique dans la région.

M. Oukacha a ajouté que le programme « Massar Al-Injazat » est un vecteur important pour impliquer davantage les jeunes dans la prise de décisions et la réalisation concrète des projets.

La septième étape de « Massar Al-Injazat » a réuni des responsables régionaux, des élus, des cadres et des membres des organisations parallèles du parti. Cette tournée s’inscrit dans une série de rencontres initiées par le RNI au niveau des différentes régions du Royaume, dans le but d’évaluer les réalisations du gouvernement, partager les perspectives futures avec les membres du parti et les acteurs locaux, et renforcer la communication avec les citoyens.