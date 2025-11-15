Leapmotor lance le C10 REEV au Maroc (VIDEOS)

Leapmotor International est arrivé au Maroc avec son premier véhicule électrique qui comble le fossé entre les voitures entièrement électriques et les hybrides. Leapmotor C10 REEV (Range Extender Electric Vehicle) est un SUV familial offrant tous les avantages des trajets électriques tout en permettant des randonnées de longue distance.

Leapmotor est un constructeur chinois de véhicules électriques avant-gardiste fondé en 2015, connu pour sa technologie propriétaire en matière de propulsion électrique, ses cockpits intelligents et son intégration de plates-formes de véhicules. La coentreprise mondiale entre Leapmotor International et Stellantis s’étend rapidement aux marchés étrangers, notamment en Europe, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et, maintenant, au Maroc.

Leapmotor C10 REEV est un SUV familial offrant des caractéristiques de confort et de sécurité et d’aide à la conduite avec toutes les innovations et les avantages d’un véhicule électrique à batterie (BEV) pur et aucune de ses limites grâce à la technologie REEV (Véhicule électrique à autonomie étendue) proposée au marché local.

Le Leapmotor C10, version Range-Extended EV, combine le meilleur des deux mondes : la performance d’un véhicule 100 % électrique et la liberté d’un moteur thermique à prolongateur d’autonomie. Son moteur électrique de 158 kW (215 ch) est alimenté par une batterie de 28,4 kWh offrant jusqu’à 145 km d’autonomie en mode zéro émission (WLTP). Lorsque la charge s’épuise, un moteur à essence 1,5 litre, utilisé comme générateur, prend le relais pour maintenir l’énergie de la batterie, sans nécessiter d’infrastructure de recharge. Résultat : une autonomie combinée dépassant les 974 km, pour une consommation moyenne de seulement 0,4 L/100 km et des émissions de CO₂ limitées à 10 g/km — une prouesse technologique qui rend l’électrification plus accessible, pratique et adaptée à tous les usages.

Il s’agit de la solution EV idéale pour les longues distances au Maroc, où les trajets quotidiens sont entrecoupés de destinations dispersées, éliminant ainsi l’anxiété liée à l’autonomie.

Leapmotor C10 REEV est équipé d’une unité d’entraînement électrique arrière produisant 158 kW et 320 Nm. Avec la charge rapide en courant continu pour fournir une charge de 50 % en 18 minutes ou jusqu’à 80 % en une demi-heure, rester en mode EV est une réalité pratique. La charge AC pendant la nuit peut fournir une charge complète en environ 3 heures.

Grâce à un ingénieux système de prolongation d’autonomie, le Leapmotor C10 reste un véhicule 100 % électrique en toute circonstance. Son moteur à essence de 1,5 litre fonctionne à un régime optimal uniquement pour produire de l’électricité et recharger la batterie, sans jamais assurer la propulsion. Ainsi, lorsque le niveau de charge diminue ou que le conducteur active le mode « Extended Range », le générateur s’enclenche automatiquement pour maintenir l’énergie nécessaire et prolonger l’autonomie totale du véhicule jusqu’à 974 km — offrant la liberté d’un long trajet sans contrainte de recharge, tout en préservant le plaisir et la fluidité de la conduite électrique.

Qu’est-ce que cela signifie pour la conduite quotidienne ? L’architecture des roues arrière à propulsion assure un équilibre naturel et une sensation de SUV haut de gamme tout en permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. Avec les modes de conduite Eco, Normal, Sport et Custom adaptant l’accélérateur, le freinage régénératif et la sensation de direction, il existe un mode adapté à chaque humeur. Et, bien sûr, c’est toujours super raffiné et silencieux.

La gamme complète de caractéristiques de sécurité comprend sept airbags, des ancrages ISOFIX pour siège enfant et un système de freinage d’urgence autonome qui détecte les voitures, les piétons et les cyclistes. Le régulateur de vitesse adaptatif, le centrage de voie et l’avertissement de sortie de voie offrent une assistance pratique à la conduite, tandis que la surveillance du conducteur utilise la technologie de caméra pour vérifier s’il y a somnolence ou distraction.

Bien sûr, le style du Leapmotor C10 reflète à la fois l’efficacité aérodynamique et l’attrait haut de gamme, assurant une présence moderne et haut de gamme sur la route. Les poignées de porte affleurantes, les jantes en alliage de 18 ou 20 pouces selon la finition et les phares à LED adaptatifs reflètent les fondements innovants du C10.

L’intérieur allie des détails haut de gamme au confort et à la haute technologie. Le spacieux SUV à cinq places offre aux conducteurs et aux passagers des sièges à réglage électrique avec chauffage, ventilation et mémoire (Design) et toute la praticité d’un SUV, amplifiée par l’architecture à plancher plat.

Le son surround grâce à douze haut-parleurs et le toit panoramique garantissent une expérience de style de vie ultime.

Le Leapmotor C10 REEV est disponible dans les finitions Style et Design pour 335.000 MAD et 345.000 MAD respectivement. La tranquillité d’esprit est assurée par 6 ans/200 000 km de garantie et un plan d’entretien.