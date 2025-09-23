Dislog Group et Kaline signent un partenariat avec Kenza Cheddadi

Acteur engagé dans la promotion de la culture et de la créativité marocaine, Dislog group via la fondation Dislog et la marque Kaline ont signé ce matin une convention de partenariat avec Kenza Cheddadi, pour ces deux events phares de la ville blanche : le Casa Music Show, plateforme musicale inédite destinée à mettre en avant les talents locaux et internationaux et le Casa Fashion Show, premier event de type fashion week au Maroc, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Ces deux rendez-vous sont placés sous la direction artistique du grand scénographe Hakim Ghorab.

Diplômée de l’Essec Paris, écrivaine à ses heures perdues, Kenza Cheddadi œuvre depuis 14 ans à la mise en avant de Casablanca en tant que capitale africaine de la mode et de la culture…

Nous sommes heureux de l’accompagner dans cette belle aventure…