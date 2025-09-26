Dislog Group devient partenaire officiel de la Coupe du Trône de Padel 2025 (VIDEO)

Dislog Group , acteur industriel leader dans l’économie de la vie , est fier d’annoncer son partenariat en tant que sponsor officiel de la 1ere Edition de la Coupe du Trône de Padel 2025, qui se déroule à L’Arena Ville Verte Bouskoura du 26 au 28 septembre 2025

une compétition nationale emblématique qui célèbre l’excellence sportive et les valeurs de cohésion et de performance.

Organisée sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), la Coupe du Trône de Padel rassemble les meilleurs clubs du Royaume dans une ambiance de compétition et de fair-play, mettant en lumière un sport en pleine ascension au Maroc.

À travers ce partenariat, Dislog Group réaffirme son engagement en faveur du sport et du développement des jeunes talents marocains, tout en soutenant une discipline moderne, dynamique et inclusive.

Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group a déclaré : « Le Padel incarne des valeurs qui nous sont chères : esprit d’équipe, agilité, ambition. En soutenant la Coupe du Trône, nous contribuons à l’essor d’un sport qui rassemble toutes les générations et qui porte fièrement les couleurs du Maroc. »

Ce sponsoring s’inscrit dans la stratégie RSE du Groupe, qui vise à promouvoir un impact positif sur la société, notamment à travers le soutien à l’éducation, à la culture, et au sport.

À propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers « CMB Plastique », Dislog Group opère dans trois secteurs clés en forte croissance : l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :

– Secteur de l’hygiène: détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé.

– Secteur de la santé : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels).

– Secteur de l’alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).

Avec ses 150 marques, qu’elles soient propres ou partenaires, Dislog Group participe à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe gère un volume annuel total de 276 000 palettes en réception (usines et importations) et autant en expédition (vers les agences et clients finaux), représentant chacun 220 000 tonnes par an. Ainsi, le volume logistique annuel traité atteint désormais 552 000 palettes, soit l’équivalent de 440 000 tonnes par an.

Le groupe emploie 3 400 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de « Full Service Provider », qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

À propos de la Coupe du Trône de Padel

Initiée par la Fédération Royale Marocaine de Tennis, la Coupe du Trône de Padel est un événement national annuel réunissant les clubs de Padel les plus compétitifs du Royaume, dans un esprit de sportivité et de respect des valeurs royales.