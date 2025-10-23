Dislog Medical Devices consolide sa position sur le marché marocain avec l’acquisition de Scomedica

Dislog Medical Devices, filiale du groupe Dislog, a annoncé ce jeudi l’acquisition de Scomedica, acteur de référence depuis près de 30 ans dans la distribution de dispositifs médicaux, de matériel analytique et de laboratoire, ainsi que de consommables destinés aux hôpitaux, cliniques, centres d’hygiène et universités. Cette opération a été approuvée par le Conseil de la concurrence.

Fondée par Dr Ali Squalli, Scomedica s’est imposée au fil des années comme une entreprise solide, bâtie sur la qualité, l’expertise et la confiance, avec un chiffre d’affaires avoisinant les 45 millions de dirhams. À l’occasion de cette acquisition, Dr Squalli rejoint Dislog Medical Devices en tant qu’actionnaire, marquant ainsi la continuité de son engagement envers le développement du secteur médical marocain.

« Je tiens à saluer le Docteur Ali Squalli, fondateur visionnaire de Scomedica, pour son engagement et sa contribution au développement du secteur médical. Nous sommes honorés de le compter désormais parmi nos actionnaires », a déclaré Moncef Belkhayat, le président du groupe Dislog.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance et de consolidation de Dislog Medical Devices, déjà positionnée comme un leader national de la distribution de solutions et dispositifs médicaux, avec un chiffre d’affaires dépassant un milliard de dirhams. L’entreprise ambitionne de poursuivre son développement en tant que “one stop shop” au service d’un système de santé plus performant et plus accessible.

Moncef Belkhayat a également exprimé sa reconnaissance envers ses partenaires financiers et juridiques, Burj Finance, Salma Benaddou Idrissi, Ghita Baantar et Ali Filali, pour leur accompagnement dans la réussite de cette transaction.

« Ensemble, nous poursuivons notre mission : innover, servir et contribuer à améliorer la santé de tous les Marocains », a-t-il assuré.

S.L.