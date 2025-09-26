Dislog Group distingué à Singapour par Procter & Gamble

Dislog Group a décroché, jeudi 25 septembre à Singapour, le prix du « Meilleur Distributeur pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) » décerné par Procter & Gamble (P&G).

Cette distinction, attribuée dans la région Asie, Moyen-Orient et Afrique (AMEA) couvrant 105 pays, consacre l’excellence opérationnelle et l’engagement sociétal du groupe marocain.

Une reconnaissance mondiale au DOLF 2025

La remise de prix s’est tenue lors du Distributor Owners Leadership Forum (DOLF) 2025, un rendez-vous international réunissant les principaux partenaires de P&G.

Ce trophée récompense la maîtrise des fondamentaux de la vente, la rigueur d’exécution et la visibilité exceptionnelle accordée aux quelque 200 marques du portefeuille P&G représentées par Dislog Group au Maroc.

Moncef Belkhayat : « Le fruit de deux décennies de travail acharné »

Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group, a exprimé sa fierté en déclarant :

« Ce prix est le fruit de deux décennies d’efforts et d’un engagement constant à fournir un service d’excellence à nos clients et partenaires. Il reflète également notre capacité d’innovation et notre agilité commerciale, de Tanger à Lagouira. »

Au-delà de la performance commerciale, cette distinction est perçue comme une consécration du rôle de Dislog Group en tant que leader national dans « l’économie de la vie ».

Belkhayat a également salué le leadership de Mehdi Bouamrani et Oussama Senhaji, ainsi que l’implication des équipes terrain, tout en remerciant P&G pour cette marque de confiance.

Des talents marocains en lumière

La présence remarquée de plusieurs Vice-Présidents de Dislog Group au forum, en tant que représentants de P&G Maroc, a renforcé cette fierté nationale.

« Des talents dont notre pays peut être fier », a souligné Moncef Belkhayat, mettant en avant la contribution marocaine dans une rencontre internationale d’envergure.

Une collaboration stratégique renforcée

Ce prix vient confirmer l’excellence d’une relation de long terme entre Dislog Group et P&G dans la région Afrique du Nord et de l’Ouest (NWA).

Fort de cette reconnaissance, le groupe entend ouvrir un nouveau chapitre de son développement, laissant présager « de bonnes nouvelles à venir ».