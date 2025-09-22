Ligue des champions: la RSB décroche un nul précieux face à l’ASC Kara

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a fait match nul (1-1) sur la pelouse du club togolais l’ASC Kara, en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF, dimanche à Lomé.

Après une première mi-temps bien négociée, les Oranges ont, dès le retour du vestiaire, été surpris à la 47è minute quand le défenseur, Amoudane Ouro Ayeva a réussi à inscrire l’unique but de l’ASCK, sur une reprise de la tête suite à un corner.

Pour revenir au score, l’entraîneur des Oranges, Mouine Chaabani, a procédé à la 61è au premier changement avec l’entrée d’Oussama Mellioui à la place de Mohamed El Mourabit. Un changement qui a apporté ses fruits. L’inévitable Mellioui parvient à égaliser en faveur de la RSB à la 77è minute.

Lors du match retour, les Oranges sont ainsi appelés à mette à profit leur expérience cumulée en Coupe de la CAF pour assurer la qualification afin d’entamer de bon pied leur nouveau rêve en Ligue des Champions africaine.

Fort d’un riche effectif composé d’une armada de jours confirmés et talentueux, le club de l’Oriental nourrit l’espoir de franchir un cap dans la compétition reine après trois sacres en Coupe de la CAF, et, partant, confirmer sa stature sur la scène footballistique continentale, après son excellent parcours en Coupe de la CAF (C2) durant les dernières années.

En effet, les Oranges demeurent déterminés à poursuivre la série de résultats positifs en vue d’imposer leur présence parmi les grands et inscrire une nouvelle ligne à son palmarès africain, dans la continuité des titres remportés en 2020, 2022 et 2025 en C2.

En cas que qualification, la RSB affrontera en 2e tour préliminaire le vainqueur du duel entre les Béninois Dadjè et le club champion de la Libye.

