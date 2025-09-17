Leapmotor arrive au Maroc et ouvre un nouveau chapitre de la mobilité électrique

Stellantis Maroc annonce l’introduction de la Marque Leapmotor, un constructeur chinois pionnier dans le monde des véhicules électriques intelligents.

Fondée en 2015 par Jiangming Zhu, un entrepreneur visionnaire et expert de l’industrie high-tech, Leapmotor s’est imposée comme l’une des start-ups les plus prometteuses du secteur en Chine. Grâce à sa maîtrise complète de la chaîne de valeur – de la conception des batteries aux logiciels embarqués – la marque a conquis le marché chinois avec plus de 600 000 véhicules 100 % électriques vendus en moins d’une décennie. En 2025, Leapmotor vise à atteindre 500 000 ventes annuelles.

Leapmotor International, sous l’impulsion de la joint-venture stratégique avec Stellantis, se lance dans une expansion internationale ambitieuse, en s’appuyant sur l’infrastructure, le réseau de distribution et les normes de qualité du groupe Stellantis. Cette alliance sans précédent donne à Leapmotor un avantage compétitif significatif sur les marchés en dehors de la Chine, combinant une technologie de facilité de vie, une innovation accessible et une proximité avec le client.

La technologie REEV au service de la liberté

Au cœur de l’innovation de Leapmotor, la technologie REEV (Véhicule électrique à autonomie étendue) promet de Transformer l’expérience de conduite électrique. Ce système intelligent intègre un moteur thermique dédié exclusivement à la recharge de la batterie – sans traction sur les roues – garantissant ainsi une conduite 100 % électrique, tout en éliminant l’anxiété liée à l’autonomie, un frein majeur à l’adoption des véhicules électriques au Maroc.

Dans un pays en pleine transition énergétique, où les infrastructures de recharge se développent progressivement, cette technologie apparaît comme une réponse concrète et pragmatique aux besoins des conducteurs marocains. En conciliant sobriété énergétique, souplesse d’usage et accessibilité tarifaire, Leapmotor s’inscrit dans la dynamique nationale de transformation durable du secteur automobile.

Un premier rendez-vous à ne pas manquer

Le public marocain pourra découvrir la marque Leapmotor et ses innovations technologiques en avant-première à l’Auto Expo 2025, le salon dédié aux véhicules hybrides et électriques, qui se tiendra dans le quartier Anfa-Park de Casablanca du 18 au 28 septembre 2025.

La marque Leapmotor sera distribuée par Sopriam, le réseau propre de Stellantis Maroc.

Mais Leapmotor ne compte pas s’arrêter là. La marque consolidera progressivement sa présence au Maroc, portée par une feuille de route claire et des engagements forts en matière de qualité, d’accessibilité et de service. Une montée en puissance destinée à répondre aux attentes du marché marocain sur le long terme.

Avec Leapmotor, Stellantis Maroc enrichit son portefeuille de marques innovantes et confirme son engagement à accompagner le Royaume dans sa transition vers une mobilité plus propre, inclusive et durable.