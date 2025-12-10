Stellantis: campagne de rappel pour certains véhicules équipés d’airbags Takata (2003–2019)

Stellantis Maroc informe les propriétaires de certains véhicules produits entre 2003 et 2019 équipés d’airbags Takata du lancement d’une campagne nationale de rappel prioritaire “Stop Drive”.



Cette mesure vise à garantir la sécurité des conducteurs concernés en les invitant à ne pas utiliser leur véhicule avant le remplacement de l’airbag et à prendre rendez-vous rapidement auprès d’un Réparateur Agréé.

Le remplacement de l’airbag est entièrement gratuit et constitue la seule solution sûre pour éliminer le risque identifié.

Ce rappel est nécessaire car, avec le temps, certains composants chimiques des gonfleurs d’airbags Takata peuvent se dégrader, notamment sous des conditions climatiques chaudes et humides. En cas d’accident entraînant le déploiement de l’airbag, le gonfleur pourrait se rompre avec une force excessive, pouvant causer des blessures graves, voire mortelles dans des cas extrêmes.

Dans le cadre de la promotion de la campagne STOP DRIVE afin de renforcer sa visibilité, Stellantis déploie une communication 360° visant à sensibiliser les conducteurs à vérifier si leur véhicule est concerné et, le cas échéant, à procéder gratuitement au remplacement de l’airbag défectueux.

Comment savoir si son véhicule est concerné ?

Stellantis met à disposition un dispositif simple pour permettre aux conducteurs de vérifier si leur véhicule est concerné et de programmer rapidement son intervention :

1. Scanner le QR Code dédié (présent sur les supports de communication Takata) pour vérifier si votre véhicule fait partie de la liste des modèles concernés.

2. Prendre rendez-vous immédiatement en appelant le numéro vert 3858, mis à disposition pour un accompagnement prioritaire.

3. Se rendre chez le Réparateur Agréé indiqué le jour du rendez-vous afin de réaliser gratuitement les opérations techniques nécessaires au remplacement de l’airbag.



Cette démarche ne prend que quelques minutes.

Modèles des véhicules concernés par le rappel

CITROËN

• C3 II – produits entre le 24/09/2008 et le 21/02/2017

• C4 II – produits entre le 02/02/2010 et le 20/05/2018

DS Automobiles

• DS 3 I – produits entre le 05/12/2008 et le 30/05/2019

• DS 4 I – produits entre le 05/05/2010 et 2018

• DS 5 – produits entre le 30/06/2010 et le 09/02/2018

OPEL

• Astra J (Astra 10) – produits entre le 24/02/2009 et le 23/08/2018

• Astra H (Astra 04) – produits entre le 03/01/2005 et le 11/06/2014

• Mokka 12A – produits entre le 15/12/2011 et le 06/06/2018

• Meriva 07B – produits entre le 05/02/2009 et le 24/03/2017

• Vectra C – produits entre le 04/07/2003 et le 10/10/2008

JEEP : Wrangler – produits entre 2007 et 2016

CHRYSLER : 300 – produits entre 2004 et 2016

LANCIA :Thema – produits entre 2012 et 2014

L’ensemble du réseau Stellantis Maroc est pleinement mobilisé pour traiter les dossiers dans les délais les plus courts. La sécurité des usagers demeure la priorité absolue.

S.L