Stellantis: campagne de rappel pour certains véhicules équipés d’airbags Takata (2003–2019)
Stellantis Maroc informe les propriétaires de certains véhicules produits entre 2003 et 2019 équipés d’airbags Takata du lancement d’une campagne nationale de rappel prioritaire “Stop Drive”.
Cette mesure vise à garantir la sécurité des conducteurs concernés en les invitant à ne pas utiliser leur véhicule avant le remplacement de l’airbag et à prendre rendez-vous rapidement auprès d’un Réparateur Agréé.
Le remplacement de l’airbag est entièrement gratuit et constitue la seule solution sûre pour éliminer le risque identifié.
Ce rappel est nécessaire car, avec le temps, certains composants chimiques des gonfleurs d’airbags Takata peuvent se dégrader, notamment sous des conditions climatiques chaudes et humides. En cas d’accident entraînant le déploiement de l’airbag, le gonfleur pourrait se rompre avec une force excessive, pouvant causer des blessures graves, voire mortelles dans des cas extrêmes.
Dans le cadre de la promotion de la campagne STOP DRIVE afin de renforcer sa visibilité, Stellantis déploie une communication 360° visant à sensibiliser les conducteurs à vérifier si leur véhicule est concerné et, le cas échéant, à procéder gratuitement au remplacement de l’airbag défectueux.
Comment savoir si son véhicule est concerné ?
Stellantis met à disposition un dispositif simple pour permettre aux conducteurs de vérifier si leur véhicule est concerné et de programmer rapidement son intervention :
Cette démarche ne prend que quelques minutes.
Modèles des véhicules concernés par le rappel
CITROËN
DS Automobiles
OPEL
JEEP : Wrangler – produits entre 2007 et 2016
CHRYSLER : 300 – produits entre 2004 et 2016
LANCIA :Thema – produits entre 2012 et 2014
L’ensemble du réseau Stellantis Maroc est pleinement mobilisé pour traiter les dossiers dans les délais les plus courts. La sécurité des usagers demeure la priorité absolue.
