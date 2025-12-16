Stellantis conserve la 1ère place du marché hybride au Maroc

Leader incontesté de l’hybride au Maroc, Stellantis illustre la réussite d’une stratégie tournée vers une mobilité plus propre, accessible et adaptée aux usages quotidiens des Marocains.

Avec plus de 4 800 unités hybrides vendues, le groupe enregistre une progression exceptionnelle par rapport à l’année précédente, confirmant ainsi son leadership du marché hybride avec 22,8 % de part de marché. Cette performance s’accompagne de la plus forte progression de part de marché (+16,3 points), consolidant la position de Stellantis comme acteur majeur de la transition énergétique au Maroc.

Ce leadership durable est aujourd’hui renforcé par une initiative inédite sur le marché, lancée récemment par Stellantis Maroc, à savoir, l’extension du pas d’entretien des modèles hybrides Stellantis à 15 000 km. Cette évolution permet, entre autres, un entretien moins fréquent, synonyme de confort et de praticité pour les automobilistes, et une réduction du coût d’usage d’environ 30%. Stellantis Maroc rend la technologie hybride encore plus accessible, tout en offrant une expérience client simplifiée et économique — un avantage décisif dans un contexte où les utilisateurs recherchent durabilité et maîtrise budgétaire.

Porté par la force de ses marques, Stellantis Maroc signe plusieurs succès notables sur les principaux segments hybrides :

Peugeot est à la 2ᵉ place du marché hybride avec 15,9 % de part de marché, confirmant la solidité et l’attractivité de son offre. Notons qu’au mois de novembre, la marque au lion a occupé la 1 ère

est à la 2ᵉ place du marché hybride avec 15,9 % de part de marché, confirmant la solidité et l’attractivité de son offre. Notons qu’au mois de novembre, la marque au lion a occupé la 1 Peugeot 208 Hybrid , produite à l’usine Stellantis de Kénitra , s’impose comme best-seller incontesté du segment B Hatchback Hybrid, avec 59,9% de part de segment. Véritable success story du Made in Morocco, elle illustre le savoir-faire industriel local et la capacité du site de Kénitra à concevoir et produire des véhicules compétitifs répondant aux standards internationaux de qualité et d’efficacité énergétique.

, produite à l’usine , s’impose comme du segment B Hatchback Hybrid, avec de part de segment. Véritable success story du Made in Morocco, elle illustre le savoir-faire industriel local et la capacité du site de Kénitra à concevoir et produire des véhicules compétitifs répondant aux standards internationaux de qualité et d’efficacité énergétique. Dans le segment B SUV Hybrid, Peugeot 2008 et Jeep® Avenger figurent toutes deux dans le Top 3 , aux côtés d’ Alfa Romeo Junior qui occupe la 1 ère place dans le segment Premium.

et figurent toutes deux dans le , aux côtés d’ qui occupe la 1 place dans le segment Premium. Enfin, Citroën est dans le Podium du segment C Hatchback Hybrid avec 41,4% de part grâce au C4.

« Ce leadership de l’hybride est avant tout le reflet de la confiance des conducteurs marocains. Nous l’accueillons avec humilité et détermination, en restant fidèles à notre objectif : proposer une mobilité plus propre, plus accessible et réellement adaptée aux usages du quotidien. » Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc

La technologie mild hybrid, simple et éprouvée, combine la sobriété d’un moteur thermique optimisé à une assistance électrique intelligente, permettant de réduire significativement la consommation en usage urbain. Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie, qui récupère l’énergie lors des phases de décélération, permet de soutenir le moteur thermique à bas régime tout en réduisant la consommation de carburant jusqu’à 20 %. En conduite urbaine, le véhicule peut fonctionner jusqu’à 50% du temps en mode 100% électrique à zéro émission.

Ne nécessitant ni recharge externe ni infrastructures spécifiques, elle représente une transition fluide et accessible vers la mobilité électrifiée, parfaitement alignée avec les besoins et habitudes des conducteurs marocains.

Fort de cette dynamique, Stellantis Maroc poursuit l’enrichissement de son portefeuille hybride et électrifié, tout en déployant des innovations destinées à rendre la mobilité durable plus accessible.

Grâce à son complexe industriel de Kénitra et son centre d’ingénierie à Casablanca, le Groupe contribue activement à la réduction de l’empreinte carbone du parc automobile marocain et à la création de valeur locale.

Si cette performance est portée par des griffes historiques comme Peugeot, Citroën, Jeep et Opel, elle s’inscrit dans une dynamique d’innovation continue. L’introduction récente de Leapmotor et de la technologie REEV (Range Extended Electric Vehicle) témoigne de la volonté du Groupe de diversifier son offre et de proposer des solutions toujours plus flexibles et efficientes adaptées aux besoins des automobilistes marocains.