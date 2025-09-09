Maroc

Le Maroc condamne les attaques israéliennes contre la souveraineté du Qatar

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 septembre 2025 - 17:06
Par LeSiteinfo avec MAP

Le Royaume du Maroc a condamné vivement l’agression israélienne odieuse et dénoncé avec force la violation de la souveraineté de l’Etat frère du Qatar.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique, mardi, que le Royaume du Maroc réaffirme sa solidarité totale avec l’Etat du Qatar face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité, à l’intégrité de son territoire et à la quiétude de ses citoyens et des résidents.


