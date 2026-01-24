Vagues dangereuses : les autorités ferment la corniche de Salé

Les autorités locales de la ville de Salé ont procédé à l’installation de barrières métalliques le long de la corniche afin d’empêcher les citoyens de s’en approcher, en raison de la forte houle.

Selon des photos et des vidéos consultées par Le Site Info, cette mesure d’interdiction fait suite aux alertes émises par la Direction générale de la météorologie, qui a mis en garde contre des vagues pouvant atteindre une hauteur de 8 mètres.

La forte houle observée récemment sur la corniche de Salé a, par ailleurs, perturbé la circulation sur la route longeant le littoral.

La Direction générale de la météorologie a appelé les citoyens à éviter toute activité maritime et à se tenir à l’écart des plages et des ouvrages portuaires durant les périodes de forte houle, afin de prévenir tout danger. Elle a également recommandé de suivre les bulletins météorologiques et maritimes locaux et de se conformer aux consignes des autorités compétentes.