Les inondations paralysent le trafic des trains entre Casablanca et Meknès

Le trafic ferroviaire reliant Casablanca à Meknès a été totalement interrompu hier vendredi, en raison de la présence d’inondations sur la voie ferrée, conjuguée à des conditions météorologiques défavorables.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a précisé que les inondations enregistrées sur la ligne ferroviaire entre Sidi M’barek Redoum et Aïn Karma ont entraîné l’arrêt de la circulation des trains.

En conséquence, le trafic a été provisoirement suspendu sur ce tronçon, provoquant des perturbations sur l’axe Kénitra–Fès.

Les équipes de l’ONCF sont pleinement mobilisées et prennent toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la circulation des trains dans les plus brefs délais.