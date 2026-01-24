Tiflet : une école primaire prise d’assaut, enseignants et élèves sous le choc

Quatre individus étrangers à l’établissement, dont l’un était armé d’une arme blanche et un autre muni de bâtons, ont pris d’assaut une école primaire dans la ville de Tiflet, le mercredi 21 janvier courant, provoquant un climat de panique et de peur parmi le personnel administratif et pédagogique.

Selon des sources professionnelles, deux des assaillants ont pénétré dans l’enceinte de l’établissement, agressé physiquement l’agent de sécurité, menacé le directeur de l’école ainsi que son adjoint pédagogique, et poursuivi des enseignants à l’intérieur de la cour et aux abords de l’établissement. Cette attaque a semé la terreur parmi les élèves et l’ensemble du personnel présent au moment des faits.

La section locale de la Fédération nationale de l’enseignement a exprimé sa vive indignation face à cette agression qualifiée de barbare. Elle a insisté sur la nécessité d’une intervention ferme de la part des autorités de tutelle du secteur de l’éducation, ainsi que des instances chargées d’assurer la sécurité et la protection du milieu scolaire contre les menaces liées à la délinquance et aux agressions visant les travailleurs de l’éducation.

Le syndicat a également dénoncé la réaction jugée décevante de la direction provinciale face à cet incident grave, estimant qu’il exige sérieux et fermeté afin de mettre un terme à ce type de comportements déviants. Il a appelé à la poursuite et à la sanction de toute personne impliquée dans l’atteinte à la sacralité de l’établissement scolaire, de son personnel et de ses élèves.

Enfin, la section syndicale a plaidé pour le renforcement du nombre d’agents de sécurité dans les établissements scolaires, l’intensification des patrouilles de sécurité et le durcissement de la surveillance afin de lutter contre les comportements délinquants qui menacent l’environnement éducatif.