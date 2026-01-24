Pluies : voici les hauteurs enregistrées ces dernières 24 heures
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres (mm) au cours des dernières 24 heures par la Direction de la météorologie nationale (DMN).
– Ouislane (Province de Meknès) : 49
– Moulay Bousselham: 46
– Chefchaouen: 45
– Fnideq: 41
– M’diq: 39
– Oulmès et Meknès: 37
– Salé: 36
– Ksar El Kébir: 32
– Ouezzane: 31
– Martil, Sefrou et Fès: 28
– Rabat et Mohammedia: 27
– Benslimane: 26
– Assilah et Khémisset: 25
– Nouaceur: 24
– Sidi Slimane et Kénitra: 23
– Tétouan, Taza, Tit Mellil et Casablanca: 22
– Larache: 21
– Azilal et Tanger: 18
– Taounate: 16
– Khénifra: 15
– Tanger-Port: 14
– Settat et Khouribga: 13
– Saïdia, El Jadida et Al Hoceïma: 12
– Safi: 11
– Essaouira: 09
– Youssoufia et Ben Guerir: 08
– Béni Mellal: 07
– Berkane: 06
– Taourirt et Oujda: 05
– Nador et Agadir: 04
– Sidi Ifni, Marrakech, Inezgane et Essaouira-Port: 03
– Tiznit, Tan-Tan et Midelt: 02
– Guercif: 01