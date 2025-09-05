Gad Elmaleh à Casablanca: « Ici, il y a un trac marocain » (VIDEO)

L’humoriste Gad Elmaleh est de retour dans sa ville natale, Casablanca, où il a rencontré la presse afin de présenter son nouveau spectacle intitulé « Lui-même ». Trois représentations exceptionnelles sont prévues les 25, 26 et 27 septembre au Complexe Mohammed V.

Durant plus d’une heure, Gad Elmaleh a échangé avec les journalistes, répondant à toutes les questions avec générosité et humour. Il a tenu à rappeler combien se produire au Maroc a une résonance particulière :

« Un spectacle au Maroc a toujours une résonance particulière pour moi. C’est un symbole : je suis dans ma ville natale, à Casablanca ». L’artiste confie que l’enjeu est d’autant plus fort lorsqu’il se produit devant le public marocain.

« Quand je joue un peu partout dans le monde, j’essaie toujours d’adapter mes sketchs aux endroits où je suis. Casablanca, c’est ma ville, et il y a une grosse attente. Jouer à domicile n’est pas si facile : il y a beaucoup d’affect, c’est comme jouer devant la famille. Il y a beaucoup d’amour, mais aussi beaucoup d’exigence ».

Ce retour sur scène au Maroc s’annonce comme un événement majeur, attendu avec impatience par ses fans. Gad Elmaleh promet un spectacle sincère, généreux, et fidèle à son style qui mélange observation du quotidien et anecdotes personnelles. Voici un premier extrait de la conférence de presse où Le Site info était présent.