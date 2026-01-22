Casablanca accueille la première édition du Festival Foot & Drums du 23 au 25 janvier

Du 23 au 25 janvier, Casablanca accueillera la première édition du Festival Foot & Drums, un événement consacré aux danses et musiques portées par le rythme du pas.

Organisé par Top Event Production, le festival propose une immersion au cœur des traditions chorégraphiques marocaines et des grandes cultures du monde, en croisant spectacles vivants, ateliers et conférences.

Pendant trois jours, artistes, chercheurs et publics se réunissent autour d’un langage universel : le corps en mouvement, en lien avec la terre, la mémoire et l’expression collective.

Foot & Drums est né de la rencontre entre les traditions marocaines profondément ancrées dans le monde rural et des formes chorégraphiques issues de diverses cultures. Les danses rythmées par les pieds constituent un symbole fort de connexion à la terre et de cohésion sociale. Elles accompagnent des rituels, des célébrations et des moments de transmission, à l’image du flamenco, qui exprime la passion et la lutte, ou du Guedra marocain, hommage aux ancêtres et aux forces de la nature.

À travers une programmation pluridisciplinaire, le festival met à l’honneur les danses et musiques où le pied devient instrument, percussion et langage.

Durant trois jours, les danses traditionnelles marocaines — Ahidouss, Ahouach et Kaâda — dialoguent avec la puissance du flamenco, la rigueur rythmique et l’énergie collective des danses celtiques, ainsi que la force expressive et festive des danses africaines.

Les spectacles immersifs proposés offrent au public des clés de lecture visuelles et narratives sur l’origine de chaque danse. Le festival accorde également une place importante aux créations hybrides, à travers des collaborations artistiques inédites.

Le public est aussi invité à prendre part à cette expérience grâce à des ateliers d’initiation aux bases des danses, renforçant la dimension participative et fédératrice de l’événement.

Une journée d’étude au cœur du Festival Foot & Drums

Organisée le samedi 24 janvier, la journée d’étude du Festival Foot & Drums réunit chercheurs, universitaires, artistes et penseurs des arts de la scène autour d’un axe commun : le pied comme vecteur de rythme, de mémoire, d’identité et de création contemporaine.

Croisant les regards du flamenco, des danses amazighes, de la danse contemporaine et des arts du monde, cette rencontre académique et artistique s’inscrit pleinement dans l’ADN du festival, à l’articulation du spectacle vivant, de la transmission et de la réflexion.

PROGRAMME

Vendredi 23 janvier

20H00 : Soirée d’ouverture : « Rythmes du Maroc » et « danse irlandaise»

Troupe Ahidouss.

Troupe El Kaâda (Chaouia)

Elite Irish Dance – London

Samedi 24 janvier

20H00 : « Rythmes du Monde »

Spectacle de Flamenco – Espagne. Par El Patio de los Poetas Productions

Troupe africaine.

Troupe marocaine.

Dimanche 25 janvier

20H00 : « Rythmes croisés & Fusion »

Elite Irish Dance – London

Spectacle de Flamenco – Espagne. Par El Patio de los Poetas Productions

Troupe africaine.

Troupe marocaine.

JOURNEE D’ETUDE – SAMEDI 24 JANVIER

🎤 Modération : Zohra MAKACH

Professeure-chercheuse en Études théâtrales et Arts du spectacle

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Université Ibn Zohr, Agadir

Première séance |

10h00 – 10h30 : « Enjeux des rythmes de pieds dans la mise en scène de la beauté de la danse »

– Intervenant : Géraldine Nalini Margnac – Chercheure et artiste en Arts de la scène – Université Bordeaux Montaigne.

Spécialiste des théâtres du monde et artiste internationale en Bharata-Natyam (théâtre-danse de l’Inde du Sud), ses recherches portent sur le geste, la poétique du mouvement, la recherche-création, les études de genre et l’écopoétique.

10h30 – 11h00 : «“Outils de combat” : le pied dans le flamenco contemporain »



Intervenant : Pedro Ordóñez Eslava – Musicien, guitariste flamenco et chercheur – Université de Grenade.

Docteur en histoire et sciences de la musique, lauréat du Prix national d’études musicologiques, directeur de la Chaire de Flamenco de La Madraza, il explore les liens entre flamenco radical, pensée critique et création contemporaine.

Deuxième séance |

11h30 – 12h00 : « L’Ahwach, chant et danse : défi de transmission d’un art communautaire »

Intervenant : Lahoucine Bouyaakoubi – Docteur en anthropologie (EHESS – Paris), professeur à l’Université Ibn Zohr –

Ses recherches portent sur la culture amazighe, les représentations identitaires et les enjeux contemporains de transmission des pratiques culturelles dans les sociétés urbaines.

12h00 – 12h30 : « Comment sonnent les pieds du flamenco dans la danse contemporaine : Luz Arcas, Vanesa Aibar et Marcos Morau »

Intervenant : Mario de la Torre-Espinosa – Professeur titulaire de théorie de la littérature et de littérature comparée – Université de Grenade. Directeur du pôle Arts de la Scène de La Madraza.

Auteur de plus de 100 publications et lauréat du Prix Lorca 2023, il développe une réflexion transversale entre théâtre, danse contemporaine, études de genre et cinéma documentaire.

Organisateur : Top Event Production

Dates : Du 23 au 25 janvier 2026

Lieu : Studio des Arts Vivants