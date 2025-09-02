FIFM : le réalisateur Bong joon ho, président de la 22e édition

Le réalisateur sud – coréen, couronné par les plus grands prix internationaux, présidera le jury de la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech prévue du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Son jury décernera l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition internationale, dédiée à la découverte de cinéastes à travers le monde.

« Depuis de nombreuses années, le Festival de Marrakech célèbre et révèle des films d’une grande beauté, porteurs d’un souffle nouveau. Je suis ravi et honoré de faire désormais partie de cette tradition. J’ai hâte de partager une expérience cinématographique forte avec le public et de prendre le temps de réfléchir à la véritable valeur du « cinéma ». Notre excitation et notre enthousiasme seront plus qu’au rendez-vous dans les salles de Marrakech », a déclaré le futur président Bong Joon Ho à l’annonce de sa nomination.

Avec Bong Joon Ho, c’est l’une des voix les plus singulières et les plus influentes du cinéma contemporain qui prend la tête du jury du Festival de Marrakech. Le réalisateur sud-coréen, distingué par les plus prestigieuses récompenses internationales – de la Palme d’or aux Oscars en passant par les Golden Globes et les Bafta – est entré dans l’histoire en devenant, avec Parasite, le premier cinéaste non anglophone à remporter l’Oscar du Meilleur film.

Son œuvre, où la virtuosité narrative se conjugue à une lecture aiguë des fractures sociales et politiques de notre temps, s’impose comme un modèle rare de cinéma capable de séduire à la fois la critique et le grand public. Passés en quelques années du statut d’œuvres cultes à celui de véritables phénomènes culturels, ses films témoignent de sa capacité à déconstruire les genres et à parler à des spectateurs de toutes les générations et de toutes les cultures.

La présidence de Bong Joon Ho à Marrakech marque la rencontre entre une œuvre visionnaire et un festival qui, depuis plus de vingt ans, fait dialoguer les cinémas du monde entier au cœur du Maroc. Sa présence à la tête du jury s’annonce comme un moment fort, promettant de placer la réflexion sur le rôle du cinéma au centre de cette édition et d’offrir au public marocain et international l’écho d’une œuvre dont l’impact ne cesse de s’élargir.

Bong Joon Ho est né à Daejeon, République de Corée, le 14 septembre 1969. Son dernier film, Mickey 17, sorti au début de l’année, est le huitième long métrage d’une œuvre déjà marquée par des titres majeurs tels que Barking Dog (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Mother (2009), Snowpiercer : Le Transperceneige (2013), Okja (2017) et Parasite (2019). Memories of Murder, un classique contemporain, nous plonge au cœur d’une enquête sur une célèbre affaire de meurtres en série jamais élucidée, tout en dépeignant avec un regard pointu et satirique l’ère autoritaire de l’époque. The Host s’inspire de l’enlèvement d’une jeune fille par une étrange créature qui surgit de la rivière Han, et renverse les codes du film de monstre tout en livrant une critique sociale acerbe.

Mother est l’histoire d’une femme qui tente de protéger son fils accusé de meurtre. Un portrait sombre de l’amour maternel poussé à l’extrême. Tandis que le film de science-fiction Snowpiercer : Le Transperceneige dépeint les derniers vestiges de l’humanité en proie à un futur glacial, conséquence des efforts excessifs de la civilisation pour lutter contre le réchauffement climatique. Okja relate l’aventure de Mija, une jeune fille de la campagne, qui cherche à sauver le « super cochon » génétiquement modifié qu’elle a élevé des mains d’une entreprise motivée par le profit. Enfin, le film Parasite – qui a notamment remporté la Palme d’Or et l’Oscar du Meilleur film – suit la relation symbiotique entre la riche famille Park et le clan démuni des Kim.

Connu pour son esprit tranchant, son regard pénétrant sur la société et sa manière de détourner les codes des genres cinématographiques, Bong Joon Ho n’a eu de cesse de questionner les institutions en place ainsi que les inégalités sociales à travers un savant mélange d’humour, d’émotion et de suspense dont lui seul a le secret. Mickey 17 s’inscrit dans cette continuité, mêlant une satire sociale mordante centrée sur ses personnages à une œuvre de science-fiction ambitieuse et populaire.

L’exposition de l’Academy Museum of Motion Pictures, « Director’s Inspiration : Bong Joon Ho », est ouverte au grand public depuis le 23 mars 2025 et sera à découvrir jusqu’au 10 janvier 2027. Il s’agit de la toute première exposition dédiée au réalisateur oscarisé, retraçant son parcours créatif à travers ses films et ceux qui l’ont le plus influencé.