FIFM: l’acteur égyptien Hussein Fahm remercie le Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

L’acteur égyptien Hussein Fahmi a exprimé, vendredi soir, ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI, lors de l’ouverture de la 22e édition du Festival International du Film de Marrakech.

La grande figure du 7e Art arabe a également tenu à exprimer, à l’occasion du vibrant hommage qui lui a été rendu, ses vifs remerciements au Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.

Il a, en outre, salué le grand succès que connaît cette manifestation d’envergure, devenue au fil des éditions un rendez-vous incontournable de la scène cinématographique mondiale.

Lors de cette cérémonie, Hussein Fahmi, qui s’est vu décerner l’Etoile d’Or du Festival, s’est dit très ravi et honoré de l’hommage qui lui a été réservé dans la magnifique ville de Marrakech où il a tourné l’un de ses tout premiers films, « My Blood, My Tears, My Smile » (Damy wa dmoy wa ebtsamty) au début des années 1970.

L’Etoile d’Or a été remise à l’acteur égyptien par sa compatriote et diva du cinéma arabe Yousra qui a saisi cette occasion pour exprimer, elle aussi, ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au Roi Mohammed VI et au Prince Moulay Rachid.

Elle a également salué la carrière exceptionnelle de Hussein Fahmi, riche de plus de cinq décennies, au cours de laquelle il a su allier talent et excellence artistiques pour porter le cinéma arabe au-delà des frontières et sur la scène mondiale.

Hussein Fahmi a joué dans une série de films très célèbres tels que « Les frères ennemis », « La balle est toujours dans ma poche », « Attention messieurs! », « Princesse de mon cœur », « Nuit et désir », « La nuit où la lune a pleuré », « La course des monstres » et « Le jeu des grands ».

Sa position éminente dans les milieux artistique et culturel lui a valu le poste de président du Festival international du film du Caire.

