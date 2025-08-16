Canicule: affluence record à la plage de Ain Diab (VIDEO)

La plage de Ain Diab à Casablanca a connu ce samedi une affluence record. Des milliers de personnes, venues de différents quartiers de la métropole, ont pris d’assaut les lieux pour fuir les températures suffocantes qui frappent le pays depuis plusieurs jours.

Dès les premières heures de la matinée, familles, groupes de jeunes et enfants se sont installés sur le sable, munis de parasols et de glacières. D’autres ont préféré se détendre à l’ombre ou pratiquer des jeux collectifs au bord de l’eau.

Des averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sous orages et une vague de chaleur avec des températures variant entre 39 et 47 °C, avec chergui sont prévues du vendredi 15 au lundi 18 août, dans plusieurs provinces du Royaume.

N.M.