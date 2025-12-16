Météo à Casablanca : plusieurs rues de Ain Diab sous l’eau (VIDEO)

Le quartier de Ain Diab, à Casablanca, a été fortement impactée par les importantes précipitations qui se sont abattues sur la ville. Plusieurs rues ont en effet été submergées par les eaux, compliquant la circulation et provoquant des désagréments pour les habitants et les usagers de la route.

A noter que face aux intempéries enregistrées dans la région, la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat (SRM-CS) a déployé un dispositif d’intervention d’urgence, mobilisant l’ensemble des équipes et moyens techniques et logistiques pour assurer une réponse rapide et efficace sur le terrain.

Selon les responsables de la SRM-CS, cette mobilisation s’est étendue à l’ensemble des provinces et préfectures de la région, en étroite coordination avec les douze directions provinciales de la Société et les autorités locales, et appuyée par une cellule de veille assurant un suivi continu, de jour comme de nuit.

H.M