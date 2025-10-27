Casablanca: les autorités démolissent un célèbre restaurant à Ain Diab (VIDEO)

Les autorités ont entamé, ce lundi, la démolition d’un célèbre restaurant situé sur la corniche de Aïn Diab, à Casablanca, dans le cadre d’une campagne de libération du domaine public maritime.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, des bulldozers ont été mobilisés pour démolir l’établissement, sous la supervision des agents d’autorité et des forces de l’ordre.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis la semaine dernière, visant plusieurs restaurants situés sur la corniche de Aïn Diab.

Des observateurs estiment que les prochains jours seront décisifs pour le sort de plusieurs complexes touristiques voisins, susceptibles eux aussi d’être démolis.

K.Z