Tétouan : coup d’envoi de la 13è édition du Festival Voix de Femmes

Par LeSiteinfo avec MAP

La ville de Tétouan a vibré, vendredi soir, au rythme de la 13è édition du Festival Voix de Femmes, organisée par l’Association éponyme sous le thème « La femme, pilier majeur d’un développement durable ».

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’événement a mis à l’honneur des voix féminines issues de divers horizons musicaux, confirmant sa vocation de plateforme dédiée à la célébration de la femme et de son expression artistique.

La DJ marocaine Kawtar Sadik, la chanteuse Douae Lahyaoui et l’icône du chaâbi Zina Daoudia ont ainsi offert au public de la Grande Scène Al Matar, des prestations hautes en couleur, mêlant modernité et authenticité.

Entre rythmes électrisants et sonorités populaires, ces artistes féminines ont réussi à instaurer une ambiance festive et chaleureuse, entraînant les spectateurs dans un moment de partage collectif.

Dans une déclaration à la presse, la présidente de l’Association Voix de Femmes, Karima Benyaich, a indiqué que l’édition de cette année a rassemblé un large public autour de la scène d’Al Matar, confirmant la place de cette manifestation parmi les rendez-vous culturels majeurs de la ville de Tétouan.

Elle a précisé qu’un volet social et solidaire sera organisé par l’Association en septembre, sous forme d’une caravane médicale qui se rendra dans plusieurs institutions sociales de la ville afin d’apporter soins et assistance aux personnes les plus démunies.

Mme Benyaich a rappelé que ce festival, lancé en 2008 et interrompu uniquement durant la pandémie de la Covid-19, s’inscrit dans une dynamique visant à accompagner le développement de la ville historique de Tétouan, soulignant que la culture constitue un levier essentiel de croissance et de développement.

Pour sa part, la DJ Kawtar Sadik a indiqué qu’il s’agit de sa deuxième participation à Tétouan, exprimant son admiration pour l’interaction et l’énergie du public tétouanais qui a vibré positivement avec sa performance.

De son côté, Zina Daoudia a indiqué avoir été ravie de chanter devant une foule aussi nombreuse, qui avait repris les chansons d’une seule voix, soulignant son attachement aux femmes marocaines et à tout ce qu’elles représentent.

Au-delà des concerts, le festival propose également des animations urbaines et des actions de proximité destinées à renforcer son ancrage social et culturel. La programmation se poursuivra le 16 août avec un concert très attendu réunissant Jaylan et la star libanaise Diana Haddad.

Dans un deuxième temps et dans la continuité de sa vocation sociale, le Festival se consacrera, du 18 au 20 septembre, aux actions sociales et solidaires.

En partenariat avec des acteurs médicaux et associatifs, locaux et nationaux, plusieurs initiatives seront menées, au profit des catégories vulnérables de la population, avec au programme la distribution de dons, l’organisation d’une caravane « Santé pour tous » au Centre de Sidi Frej et au Complexe Social Kouilma, ainsi que des activités sociales et solidaires diverses.