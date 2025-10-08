Les “Ateliers de Tétouan” : une plateforme pour la création cinématographique méditerranéenne

La 30ᵉ édition du Festival de Tétouan du Cinéma Méditerranéen, qui se tiendra du 25 octobre au 1er novembre 2025, accueillera la 3e édition des Ateliers de Tétouan, un programme dédié au soutien de projets de longs métrages de fiction et de documentaires en phase de développement, portés par des talents originaires des pays du bassin méditerranéen.

Conçus comme une initiative phare du festival, ces ateliers accompagnent la création cinématographique en offrant une plateforme de formation, de mise en réseau et de développement artistique.

Cette année, 10 projets ont été retenus parmi 138 candidatures, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux mené par des professionnels et experts du cinéma.

Un jury international :

Les réalisateurs sélectionnés présenteront leurs projets devant un jury composé de :

Layaly Badr (Palestine, Jordanie) – écrivaine et scénariste, spécialiste de la narration pour le cinéma.

(Palestine, Jordanie) – écrivaine et scénariste, spécialiste de la narration pour le cinéma. Mohamed Noureddine Afaya (Maroc) – écrivain et universitaire, dont les travaux explorent la création artistique et la transmission culturelle.

(Maroc) – écrivain et universitaire, dont les travaux explorent la création artistique et la transmission culturelle. Christoph Thoke (Allemagne) – producteur reconnu pour ses coproductions internationales et son engagement dans la formation cinématographique.

(Allemagne) – producteur reconnu pour ses coproductions internationales et son engagement dans la formation cinématographique. Ignacio Vuelta (Espagne) – réalisateur et producteur, actif dans le développement de projets audiovisuels et la formation de jeunes talents.

La 3e édition des “Ateliers de Tétouan” sera également marquée par la participation de producteurs et distributeurs de premier plan venus de plusieurs pays méditerranéens, offrant aux jeunes cinéastes une plateforme d’échanges, de rencontres et de consolidation de leur réseau au sein d’une industrie cinématographique internationale.

Les réalisateurs retenus par section sont :

Documentaires :

Leila ALBAYATY – France

Ayoub BOUDADI – Maroc

Aurélia MAKDESSI – France

Fulgencio MARTÍNEZ – Espagne

Fiction :

Yassine FENNANE – Maroc

Ines BEN OTHMAN – Tunisie

Hamza ATIFI – Maroc

Yilmaz ÖZDIL – Turquie

Kenza TAZI – Maroc

Essam HAYDER – Egypte

Avec cette sélection, les Ateliers de Tétouan affirment leur rôle comme espace de dialogue, d’accompagnement et de mise en lumière des écritures cinématographiques de la Méditerranée.

https://festivaltetouan.org/

https://www.instagram.com/festivalcinematetouan/