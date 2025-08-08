Météo Maroc : temps chaud ce samedi 9 août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 9 août 2025.

– Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.

– Température du jour en hausse en général.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud.