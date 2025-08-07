Attention aux remèdes miracles, un risque pour la santé (VIDEO)

Hassan Aït Ali, président de l’Observatoire marocain de la protection du consommateur, a tiré la sonnette d’alarme face à la croissance inquiétante du phénomène de promotion anarchique et organisée de produits prétendant traiter la dysfonction érectile et les troubles de la prostate, notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et Instagram.

Dans une déclaration à Le Site Info, le président de l’Observatoire a précisé que les promoteurs de ces produits se présentent souvent sous l’apparence d’hommes barbus, exploitant le manque de connaissances de nombreuses personnes désireuses d’améliorer leur vie sexuelle.

Il a ajouté que ces vendeurs se cachent derrière des coopératives, tout en rappelant que la loi n°17.04 relative au Code des médicaments et de la pharmacie est très claire en ce qui concerne la production et la distribution des médicaments et produits pharmaceutiques, exigeant une autorisation préalable du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Il a menacé d’engager des poursuites judiciaires contre plusieurs herboristeries et coopératives qui commercialisent des produits pareils.